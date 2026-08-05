Camioneta Provoca Volcadura de Auto Compacto en Veracruz; Hay 2 Menores y una Mujer Lesionadas

Luego de un aparatoso accidente ocurrido este día, se dio a conocer que al menos tres personas resultaron lesionadas, entre ellas dos menores de edad, esto cuando la unidad en la que viajaban volcó en la avenida 11 y calle 24 de la colonia los maestros en Córdoba.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Taxista Impacta Camioneta Estacionada en Tuxpan, Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, la mañana de este miércoles 5 de agosto una camioneta presuntamente realizó un corte de circulación sin tomar las debidas precauciones, lo que provocó que un automóvil compacto que circulaba sobre la avenida 11 y era manejado por una mujer, fuera impactado fuertemente y terminara volcado sobre la carpeta asfáltica.

Presunto responsable se dio a la fuga

El vehículo responsable del accidente se dio a la fuga para evadir responsabilidades. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a la mujer y a dos niñas de 7 y 2 años de edad, se indico por los cuerpos de emergencias que no requirieron traslado a un hospital.

El reporte de hechos indicó que la vialidad donde ocurrió el siniestro se cerró totalmente a la circulación vehicular por casi una hora, las autoridades de tránsito fueron las encargada de tomar conocimiento de los hechos y procedieron al deslinde de responsabilidades para solicitar el retiro de la unidad volcada.

Automóvil termina encima de otro tras choque en Veracruz

Se registró un fuerte accidente la mañana del pasado domingo 2 de agosto, en la zona centro de la ciudad de Veracruz, donde dos vehículos particulares se vieron involucrados.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría sido provocado por el presunto exceso de velocidad de uno de los conductores. Tras el impacto, uno de los automóviles terminó encima del otro, sucedió en la avenida Pino Suárez esquina Zamora. La zona fue acordonada por elementos de la policía estatal.

Según los datos recabados en el lugar de los hechos, no hubo personas lesionadas solo daños materiales cuantiosos en las unidades siniestradas.