Accidentes

Camioneta Provoca Volcadura de Auto Compacto en Veracruz; Hay 2 Menores y una Mujer Lesionadas

En Córdoba, un vehículo realizó corte a la circulación y provocó un aparatoso accidente que provocó que un vehículo volcara. Hay tres Heridos, se reportó que el responsable huyó.

Automóvil termina volcado tras ser impactado por una camioneta en Córdoba, VeracruzAutomóvil termina volcado tras ser impactado por una camioneta en Córdoba, Veracruz. Foto: N+

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En Córdoba, una camioneta provocó la volcadura de un vehículo compacto y huyó. Como saldo se reportan tres heridos, entre ellos dos menores.

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