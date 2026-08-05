Fuego Reduce a Cenizas un Taxi en Veracruz; Presuntamente un Corto Circuito Fue el Origen

En Coatzacoalcos, la noche del martes 4 de agosto, el reporte de una incendio causó la inmediata movilización de cuerpos de emergencias y auxilio en el sur de la entidad veracruzana.

Los primeros reportes indicaron el incendio de una unidad de transporte público en la modalidad de un taxi, por fortuna no se tuvo de reporte de personas lesionadas por este siniestro, que causo alarma entre los habitantes de este sector de la ciudad.

Según los datos recabados y los reportes de las autoridades fue durante la noche del martes en la ciudad Coatzacoalcos un taxi quedó completamente calcinado tras incendiarse cuando circulaba frente a una plaza comercial ubicada en la colonia Las Gaviotas.

Los hechos ocurrieron sobre la esquina de la calle Jirafas y la avenida Universidad Veracruzana, donde el automóvil de servicio público marcado con el número económico 70, comenzó a incendiarse por causas que hasta el momento se desconocen y las cuales son investigadas.

Al lugar acudieron como primeros respondientes elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron las tareas necesarias para controlar la situación y sofocar el fuego que consumió en su totalidad el vehículo. En tanto se realizaron estos trabajaos por los cuerpos de emergencias en la zona se registró el cierre de la vialidad.

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