Accidentes

Fuego Reduce a Cenizas un Taxi en Veracruz; Presuntamente un Corto Circuito Fue el Origen

En Coatzacoalcos, una intensa movilización de cuerpos emergencias se generó por el incendio de una taxi cuando circulaba de manera normal sobre calles de la colonia Las Gaviotas en el sur de Veracruz.

Taxi en llamas provoca movilización de cuerpos de emergencias en Coatzacoalcos al sur de VeracruzTaxi en llamas provoca movilización de cuerpos de emergencias en Coatzacoalcos al sur de Veracruz. Foto: N+

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Incendio de un taxi en Coatzacoalcos genera movilización de emergencias en la colonia Las Gaviotas. Afortunadamente, no se reportan heridos.

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