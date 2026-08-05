¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 5 de Agosto 2026? Estas son las Temperaturas

Luego de las intensas lluvias y tormentas registradas durante la jornada del martes en diversos sectores de la zona metropolitana de Monterrey, este miércoles 5 de agosto el panorama meteorológico muestra una mejoría, con lluvias ligeras aisladas durante la mañana y una disminución en las probabilidades de precipitaciones para el resto de la semana.

Las condiciones climatológicas al amanecer estuvieron marcadas por un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilaron entre los 23 y 25 grados centígrados, lo que brindó un ambiente fresco en comparación con los días anteriores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Miércoles 5 de Agosto de 2026

De acuerdo con el reporte meteorológico, las lluvias matutinas fueron de baja intensidad y se presentaron únicamente en algunos puntos del área metropolitana.

Las precipitaciones más importantes del martes 4 de agosto se concentraron en distintos municipios metropolitanos, siendo Escobedo uno de los más afectados, al registrar un acumulado de 65 milímetros de lluvia, uno de los niveles más altos reportados durante el paso de las tormentas.

Las lluvias estuvieron acompañadas de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento en algunos sectores, aunque este miércoles las condiciones se estabilizaron y no se reportan fenómenos de la misma intensidad durante las primeras horas del día.

Mejora la calidad del aire

Las lluvias también contribuyeron a mejorar las condiciones ambientales en la zona metropolitana. A las 08:00 horas, el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental reportó cinco estaciones con calidad del aire Aceptable, mientras que las 10 estaciones restantes registraban Buena calidad, favoreciendo las actividades al aire libre. Para el resto de este miércoles se espera un cielo de nublado a medio nublado, con temperaturas máximas cercanas a los 34 grados centígrados.

Aunque persistirá la nubosidad, los especialistas prevén que la probabilidad de lluvia disminuya considerablemente durante las próximas horas. Las expectativas de precipitaciones para el resto de la semana también son bajas, aunque para el sábado y domingo aumentan ligeramente, con probabilidades estimadas entre 30 y 40 por ciento.

Las temperaturas máximas permanecerán entre los 34 y 35 grados, descendiendo ligeramente durante el fin de semana hasta los 33 grados centígrados.

Continúan activas las lluvias en gran parte del país

En el ámbito nacional, las lluvias propias de la temporada continuarán presentándose sobre la costa del Pacífico, la Sierra Madre Occidental, el occidente, centro y sureste del país.

Además, la Onda Tropical número 24 favorecerá un incremento de las precipitaciones en el sureste mexicano. En tanto, autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre dos zonas de inestabilidad en el océano Pacífico, ambas con un 20 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días. Debido a su lejanía de las costas nacionales, no representan riesgo para México. En el océano Atlántico no se reportan cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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