Prepara Mochila de Emergencia: CNPC Alerta por Fuertes Lluvias e Inundaciones Hoy

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a reforzar las medidas preventivas ante el pronóstico de fuertes lluvias hoy, 5 de agosto de 2026, en gran parte de la República Mexicana.

Ante ello, aquí te decimos qué estados serán afectados por las precipitaciones y te compartimos los consejos de la dependencia para enfrentar las lluvias, como el contar con una mochila de emergencia. ¡Toma nota!

Lluvias fuertes hoy en México

En un comunicado, la CNPC recordó que las condiciones atmosféricas actuales propiciarán lluvias de diversa intensidad en varios estados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN):

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, estimadas entre los 50 y 75 mm, afectando directamente al sur y suroeste de Chihuahua, el noreste y este de Sinaloa, el noroeste, oeste y centro de Durango, el sur de Nayarit, el oeste de Jalisco, el centro y oeste de Guerrero, el oeste de Oaxaca, así como el sur y este de Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en: Sur de Baja California Sur, el norte, centro y sureste de Sonora, el centro y sur de Zacatecas, el noroeste de Aguascalientes, el centro y oeste de Colima y Michoacán, el centro y sur de Guanajuato, el norte y sureste de Puebla, el sur de Veracruz, el oeste de Tabasco, el norte de Campeche, y el oeste, centro y este de Yucatán.

Intervalos de chubascos con acumulados de 5 a 25 mm en: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo, además de lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en el estado de Baja California.

Riesgo por lluvias

La Coordinación advirtió que derivado de las lluvias constantes acumuladas en las últimas semanas, la permeabilidad de los suelos ha disminuido de manera significativa.

Esa situación, dijo, incrementa las probabilidades de inundaciones urbanas, desbordamientos de ríos y arroyos, así como la saturación de los sistemas de drenaje en diversas regiones del país.

Por ello, reiteró la importancia de atender exclusivamente la información emitida por los canales oficiales y mantenerse alerta a las condiciones cambiantes del entorno.

Recomendaciones

Por esa razón, la dependencia emitió recomendaciones con la finalidad de salvaguardar la vida y el patrimonio familiar:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas a pie o en vehículo, ya que la fuerza del agua puede arrastrar con facilidad a personas y automóviles.

Monitorear constantemente el nivel de cuerpos de agua cercanos a las viviendas.

Identificar con antelación las rutas de evacuación hacia zonas altas y los refugios temporales habilitados por las autoridades locales.

Tener preparada una mochila de emergencia: con documentos oficiales, linterna, radio portátil y suministros básicos de primeros auxilios.

De acuerdo con la CNPC, la saturación de los sistemas de drenaje es generada principalmente por la acumulación de basura y residuos sólidos en la vía pública.

Por lo que además convocó a la sociedad a sumarse activamente en labores preventivas de limpieza comunitaria, barrer el frente de los hogares, retirar hojas secas, tierra, plásticos y objetos que puedan ser arrastrados por la corriente hacia las alcantarillas.

SPB