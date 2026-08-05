Pronóstico del tiempo

Prepara Mochila de Emergencia: CNPC Alerta por Fuertes Lluvias e Inundaciones Hoy

La Comisión Nacional de Protección Civil emite lista de recomendaciones ante pronóstico de lluvias fuertes este miércoles

Lluvia en la Ciudad de México el 12 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLluvia en la Ciudad de México el 12 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Destacado

¡Atención México! CNPC alerta por lluvias fuertes e inundaciones hoy. Prepara tu mochila de emergencia y sigue las recomendaciones para protegerte. Descubre qué estados serán afectados.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+