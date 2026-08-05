Tormentas Hernan e Iselle, a la Vista: Trayectoria de Posibles Nuevos Ciclones en el Pacífico

Autoridades meteorológicas nacionales e internacionales activaron la vigilancia de dos zonas con posibilidad de convertirse en tormentas tropicales en el océano Pacífico; en caso de desarrollarse, dichos sistemas recibirían los nombres de Hernan e Iselle.

Aquí te contamos dónde se encuentran las perturbaciones y cuál es su posible trayectoria, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Cabe señalar que en este litoral se han formado hasta el momento las tormentas Amanda, Boris, Cristina, Douglas y Elida, así como los huracanes Fausto y Genevieve.

Para tomar en cuenta

La temporada de ciclones inició el 15 de mayo en el océano Pacífico y concluirá el 30 de noviembre 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó entre 18 y 21 sistemas con nombre en este litoral.

De ellos, entre 9 y 10 serán tormentas tropicales; entre 5 y 6, huracanes categoría 1 y 2; y entre 4 y 5, huracanes mayores de categoría 3, 4 o 5.

Los nombres de los ciclones en el Pacífico son: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevive, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda, Zeke.

Dos perturbaciones en el Pacífico

El Centro Nacional de Huracanes estadounidense informó en su página web sobre dos perturbaciones en el océano Pacífico; ambas con 20% de probabilidad de evolucionar en un ciclón tropical en siete días.

De acuerdo con el organismo, se trata de ondas tropicales que se localizan en el Pacífico oriental occidental, lejos de las costas mexicanas.

En el primer caso, expuso que “las condiciones ambientales parecen marginalmente propicias para un desarrollo lento durante los próximos días mientras se mueve hacia el oste”.

Mientras que, sobre la segunda zona, precisó: “las condiciones ambientales podrían volverse más propicias para el desarrollo lento de este sistema durante el fin de semana y principios de la próxima semana, a medida que se mueve generalmente hacia el oeste”.

Mientras que la Conagua explicó sobre el primer fenómeno, que se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California, pero lejos de costas nacionales.

Ubicación de perturbaciones con potencial ciclónico en el Pacífico. Imagen del Centro Nacional de Huracanes

¿Qué es un ciclón tropical?

De acuerdo con información del SMN y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

¿Cómo se forman los huracanes?

Según datos de la Conagua, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Depresión tropical : Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

Tormenta tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que estos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad, se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa, el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

SPB