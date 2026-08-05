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Tormentas Hernan e Iselle, a la Vista: Trayectoria de Posibles Nuevos Ciclones en el Pacífico

La Conagua y el Centro Nacional de Huracanes vigilan dos zonas con potencial ciclónico en el océano Pacífico

Marejadas en las playas de Acapulco por la tormenta Boris en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarejadas en las playas de Acapulco por la tormenta Boris en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La temporada de ciclones sigue activa: Hernan e Iselle podrían ser los próximos en el Pacífico. Infórmate sobre su desarrollo y trayectoria según Conagua y NHC.

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