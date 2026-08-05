¿Cómo Llegar a Yuriria Pueblo Mágico Conocido Como La Joya de Guanajuato? Lugares Por Visitar

El municipio de Yuriria se ubica al sur del estado de Guanajuato, el cual fue nombrado como Pueblo Mágico el pasado año del 2012.

Para llegar a Yuriria se cuenta con distintas vías, se puede visitar por la carretera a Salvatierra por un lado, por la carretera a Morelia o la carretera a Salamanca.

Cómo llegar a Yuriria de León, Guadalajara y Ciudad de México

Desde León se realizaría un tiempo aproximado de 1 hora 51 minutos, tomando la autopista a Morelia, pasando por Silao, Irapuato, Salamanca y Valle De Santiago.

El trayecto de Guadalajara a Yuriria sería de alrededor de 3 horas 33 minutos, la ruta sería por la autopista Guadalajara - Atlacomulco / Zinapécuaro y la Guadalajara - México 15D.

Foto: Pueblos Mágicos. México Desconocido

Si la salida es desde la ciudad de México, el trayecto sería de un aproximado de 6 horas 49 minutos, viajando por la carretera México 43D.

¿Qué hacer en el Pueblo Mágico de Yuriria?

A pesar de que la cabecera municipal es pequeña, con una población que ronda entre los más 25 mil 900 habitantes, cuenta con distintas atracciones.

Los principales destinos turísticos del Pueblo Mágico de Yuriria son, el museo Exconvento de San Agustín, el cual tiene un estilo plateresco y fue construido desde el 1 de noviembre de 1550 hasta el año 1559.

La laguna artificial, que fue la primera obra hidráulica de América Latina, construida en el año de 1548 por el fraile agustino Diego de Chávez y Alvarado.

Foto: Pueblos Mágicos. México Desconocido

Mide 80 kilómetros cuadrados y funciona como refugio de fauna y flora, en donde también se pueden tener paseos en lancha. En Yuriria, también puedes visitar el Crater de La Joya, la comunidad de La Angostura, la Isla De San Pedro, el Centro Histórico y más.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. La Casa de los Famosos México: De los Festejos y el Cine Hasta el Juego de la Ouija

En cuanto a su gastronomía, los platillos tradicionales son el caldo de Michi, el mole de huilota, los tamales de cacahuate y las carpas doradas, además de ancas de rana y ardilla.

El municipio también cuenta con diversos hoteles y casas donde se pueden rentar cuartos para vacacionar, siendo Semana Santa la temporada alta.