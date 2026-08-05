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¿Cómo Llegar a Yuriria Pueblo Mágico Conocido Como La Joya de Guanajuato? Lugares Por Visitar

El Pueblo Mágico de Yuriria, Guanajuato, se encuentra en el sur del estado y cuenta con diferentes lugares a visitar y atracciones por conocer, como el Exconvento de San Agustín o su laguna.

Visita el Pueblo Mágico de Yuriria Mejor Conocido Como La Joya de Guanajuato.Visita el Pueblo Mágico de Yuriria Mejor Conocido Como La Joya de Guanajuato. Foto: Pueblos Mágicos. México Desconocido

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Yuriria, uno de los Pueblos Mágicos de Guanajuato, te espera con su historia y naturaleza. Explora el Cráter de La Joya, disfruta de su gastronomía única y pasea en su laguna.

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