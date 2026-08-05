Internacional

EUA Anuncia Recompensas de 100 Millones de Dólares por Líderes del CJNG

La medida forma parte de una estrategia del gobierno estadounidense para fortalecer las investigaciones contra la organización criminal

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, presentó nuevas medidas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, presentó nuevas medidas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Foto: Reuters

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EUA Anuncia Recompensas de 100 Millones de Dólares por Líderes del CJNG