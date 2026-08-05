EUA Anuncia Recompensas de 100 Millones de Dólares por Líderes del CJNG

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron hoy, 5 de agosto de 2026, una recompensa de 100 millones de dólares por información sobre líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El anuncio fue realizado por el fiscal general interino, Todd Blanche, en coordinación con diversas agencias federales encargadas de combatir el crimen organizado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Capturan a 'El Jarocho' del CJNG en Huamantla, Tlaxcala

El programa busca incentivar la entrega de información que permita identificar el paradero de altos mandos del CJNG o aportar pruebas que contribuyan a su procesamiento ante las autoridades estadounidenses.

¿Quiénes son los líderes del CJNG por los que ofrecen recompensas?

Entre las recompensas anunciadas hay una de hasta 25 millones de dólares por información sobre Juan Carlos Valencia González, alias 'Pelón', identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.

Además, se ofrecen:

Hasta 15 millones de dólares por Audias Flores Silva, 'Jardinero'.

15 millones de dólares por Gonzalo Mendoza Gaytán, 'Sapo'.

15 millones de dólares por Julio Alberto Castillo Rodríguez, 'Chorro'.

10 millones de dólares por Ricardo Ruiz Velasco, 'Tripa'.

10 millones de dólares por Julio César Montero Pinzón, 'El Tarjetas'.

10 millones de dólares por Carlos Andrés Rivera Varela, 'La Firm'.

2 millones de dólares por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Las autoridades estadounidenses indicaron que estas recompensas buscan debilitar la estructura de mando del grupo criminal.

FBPT