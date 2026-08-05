Víctimas Narran Cómo Ocurrió Asalto a Peregrinos de la Diócesis de Nuevo Laredo en Guanajuato

Lo que comenzó como un viaje de fe terminó en una experiencia marcada por el miedo para un grupo de peregrinos originarios de Nuevo Laredo. De acuerdo con el testimonio de los testigos, el autobús en el que viajaban fue interceptado alrededor de las 3.45 de la mañana en una autopista de Guanajuato, cuando personas vestidas aparentemente como elementos de la Guardia Nacional detuvieron la unidad para realizar una supuesta revisión.

"Le dicen que venía a exceso de velocidad; él dice que no, que venía respetando el límite de la velocidad. Le dicen que tiene que bajar de la unidad para que entregue sus documentos; él se baja. Venían armados, pues todos veníamos dormidos, obviamente por el cansancio, y pues para descansar y poder llegar otro día bien.", Rosa Anahí Zamora, testigo de asalto.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Peregrinos de Nuevo Laredo Relatan Asalto Sufrido en Carretera de Guanajuato

El asalto a peregrinos de Nuevo Laredo dejó 3 lesionados

Las víctimas relataron que entre ocho y diez hombres, en su mayoría jóvenes, participaron en el asalto. Algunos abordaron la unidad, mientras otros permanecían vigilando en el exterior. Los delincuentes amenazaron y golpearon a algunos pasajeros, incluidos menores de edad, exigiéndoles sus pertenencias bajo amenazas de muerte.

"Fue cuestión de, no sé, cinco minutos lo que duró el atraco; se bajan, vuelven a subir diciendo que les habían dicho que todavía traíamos más cosas", Rosa Anahí Zamora, testigo de asalto.

Durante el atraco resultaron lesionadas tres personas: el conductor sufrió fractura de nariz, otro pasajero recibió un golpe en la cabeza y una mujer presentó lesiones en el rostro. El grupo aseguró que el asalto ocurrió aproximadamente a seis kilómetros de una caseta de cobro del libramiento de Irapuato.

Los testigos señalan que no había vigilancia en la carretera, a pesar de que ya se habían registrado otros asaltos en ese punto.

"Nos informan ellos mismos que 15 días atrás habían asaltado a dos camionetas. Con todo y familia se las llevaron", Rosa Anahí Zamora, testigo de asalto.

Tras los hechos, los peregrinos recibieron apoyo de parroquias y de la diócesis para alimentación, traslado y su regreso a Nuevo Laredo.

"Sí, es cierto, pues la pérdida de dinero, de celulares, pero bueno, lo más importante que todo mundo regresó con vida a sus casitas, a sus hogares," Mons. Luis Carlos Lerma Martínez, obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo.

Grupo de Peregrinos sufren asalto. Foto: n+

Las víctimas señalaron que pese al temor vivido, lograron regresar a casa y el próximo año regresarán a visitar a la Virgen de Guadalupe, mientras tanto esperan que las autoridades investiguen los hechos.