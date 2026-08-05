Seguridad

Víctimas Narran Cómo Ocurrió Asalto a Peregrinos de la Diócesis de Nuevo Laredo en Guanajuato

Un grupo de peregrinos originarios de Nuevo Laredo, que se dirigían hacia Guanajuato, fue víctima de un asalto por personas vestidas aparentemente como elementos de la Guardia Nacional.

Así Ocurrió el Asalto a Peregrinos de La Diócesis de Nuevo Laredo en GuanajuatoGrupo de Peregrinos sufren asalto. Foto: n+

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Asalto a peregrinos en Guanajuato: hombres armados vestidos presuntamente como Guardia Nacional atacan a un grupo de Nuevo Laredo.

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