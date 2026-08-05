Sociedad

Inicia Nueva Remodelación del AICM: Aclaran Si Afectará Vuelos y Servicios

La remodelación y modernización integral del AICM se desarrollará durante el resto del año y a lo largo de 2027

Pasajeros en el AICMPasajeros en el AICM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Viajas desde el AICM? La remodelación inicia y promete mejorar tu experiencia. Descubre cómo se transformará hasta 2027.

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