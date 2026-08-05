Inicia Nueva Remodelación del AICM: Aclaran Si Afectará Vuelos y Servicios

Si piensas salir de vacaciones en los próximos días y tu vuelo es desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM), debes saber que a partir de este mes inicia la segunda fase de la remodelación y modernización integral. Te decimos si esto afectará los vuelos y servicios.

Mediante un comunicado, el Grupo Aeroportuario Marina informó que esta etapa tiene como objetivo:

Fortalecer la capacidad del aeropuerto para atender una mayor demanda de pasajeros.

Mejorar la experiencia de viaje.

Mantener los más altos estándares internacionales de eficiencia operativa, seguridad y puntualidad.

La remodelación y modernización integral del AICM se desarrollará durante el resto del año y a lo largo de 2027.

¿Remodelación del AICM afectará vuelos y servicios?

Luego del Mundial 2026, las obras en el AICM continuarán sin suspender las operaciones de aterrizajes y despegues de aeronaves, así como los servicios, procurando reducir al máximo las posibles afectaciones para las y los viajeros, informó el Grupo Aeroportuario Marina.

Asimismo, continúan los trabajos en diversas áreas operativas y en los edificios terminales que, por sus características, no fueron interrumpidos y concluirán durante este ejercicio.

Entre las obras previstas para esta segunda fase destacan:

Terminal 1: La ampliación de salas de espera y construcción de un pasillo de separación de flujos de pasajeros en el área nacional.

Terminal 2: Se actualizará el sistema de aire acondicionado, la ampliación del estacionamiento vertical y se renivelarán las rampas vehiculares. Además, se encuentra en construcción un nuevo Centro de Comando y Control, a fin de robustecer la seguridad aeroportuaria.

En ambas terminales se modernizarán los sistemas de pararrayos y contra incendios, y se incorporarán nuevos equipos de seguridad para la revisión de equipaje (tomógrafos), así como equipos adicionales para la validación de documentos en los puestos de inspección de pasajeros, entre otras.

Con información de N+

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