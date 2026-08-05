Seguridad

Problema Grave con la IA: Detectan que Crea Identidades Falsas y Ataca Personas

El Instituto Británico para la Seguridad de la Inteligencia Artificial informó que la IA creó identidades falsas en una prueba para atacar sistemas reales

El logotipo de Claude MythosEl logotipo de Claude Mythos de se muestra en la pantalla de un teléfono inteligente. Foto: AFP

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