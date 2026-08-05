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Registro Pilares Abierto para Beca Bienestar 2026: Requisitos y A Qué Hora Cierra Plataforma

Conoce todos los detalles para hacer el registro de la Beca Pilares de Desarrollo de Talento, que tiene como fecha límite el 6 de agosto

Conoce los requisitos y a qué hora cierra el Registro Pilares para Beca Bienestar 2026El registro de Pilares está abierto para la Beca de Desarrollo de Talento. Foto: Cuartoscuro
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