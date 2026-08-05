Registro Pilares Abierto para Beca Bienestar 2026: Requisitos y A Qué Hora Cierra Plataforma

El registro de Pilares para la Beca Bienestar de Desarrollo de Talento llega a su fin este jueves 6 de agosto 2026, y para no pierdas la oportunidad de unirte a este programa, acá te explicamos los requisitos y a qué hora cierra la inscripción en línea.

El Subsistema de Educación Comunitaria cuenta con dos registros abiertos para otorgar apoyos económicos, uno para estudiantes de bachillerato, y otro para niños, adolescentes y jóvenes que destaquen en algún deporte o actividad artística.

Sin embargo, el registro para la Beca Pilares de Desarrollo de Talento está por terminar y si aún no la solicitas, es importante que conozcas todos los detalles sobre este programa que otorga un apoyo de mil pesos mensuales durante 10 meses.

Requisitos del registro Pilares para Beca de Desarrollo de Talento 2026

El programa está dirigido para personas usuarias de los centros Pilares que destaquen en las áreas de deporte, cultura, autonomía económica y educación, y que participen en las actividades que se convoquen para fortalecer los vínculos. Estos son los requisitos para hacer el registro:

Ser residente de la Ciudad de México; preferentemente de las colonias, barrios y pueblos donde se ubican los Pilares y/o de colonias colindantes. Ser usuario de Pilares que cumplan con alguna de estas condiciones:

Deporte

Practiquen cualquiera de las actividades deportivas impartidas por los promotores deportivos de Pilares.

Participen en encuentros y/o Olimpiadas Comunitarias Deportivas de la Ciudad de México para diferentes edades.

Participen en cualquiera de las disciplinas y/o actividades deportivas impartidas por los promotores deportivos de Pilares, que puedan participar en los Juegos Deportivos, infantiles, juveniles y paralímpicos de la Ciudad de México, equipos representativos de deporte en Pilares.

Cultura

Practiquen en cualquiera de las actividades culturales impartidas por los talleristas de cultura en Pilares.

Practiquen en encuentros y/o presentaciones culturales de la Ciudad de México para diferentes edades.

Practiquen en cualquiera de las disciplinas y/o actividades culturales impartidas por los talleristas de cultura en Pilares que puedan participar en los conciertos, presentaciones, encuentros culturales y artísticos de la Ciudad de México, equipos representativos de cultura en Pilares.

Autonomía económica

Practiquen en cualquiera de las actividades impartidas por los talleristas de Autonomía Económica en Pilares.

Practiquen en encuentros y/o ferias de emprendimiento de la Ciudad de México para diferentes edades.

Practiquen en cualquiera de los oficios y/o actividades de emprendimiento impartidas por los talleristas de autonomía económica en Pilares que puedan participar en las presentaciones de emprendimientos en la Ciudad de México, equipos representativos de autonomía económica en Pilares.

Estos son los documentos que se deben tener digitalizados para hacer el registro de la Beca Pilares de Desarrollo de Talento 2026:

Clave Única del Registro de Población (en caso de no ser visible en la identificación oficial).

Comprobante de domicilio donde indique que reside en la Ciudad de México. Pueden ser del servicio de agua, predial, teléfono (fijo), luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia.

Identificación oficial vigente con fotografía de la persona aspirante (credencial para votar o pasaporte). En el caso de personas menores de edad, se deberá entregar copia de la identificación oficial de la madre, el padre o de la persona responsable de crianza.

Cédula para talento distinguido validación y expedido según la modalidad de talento en el que desea participar, por: para el caso de talento Autonomía Económica por la Dirección de Autonomía Económica y Saberes (DAES); Talento Deportivo Comunitario por la Dirección de Ponte Pila (DPP); para Talento Cultural Comunitario por la Dirección de Cultura Comunitaria (DCC) y para Talento Educación PILARES la Dirección de Educación Comunitaria y Participativa (DEPyC).

Aceptar los términos de la "Carta de obligaciones y actividades".

En caso de tutor o responsable de crianza, presentar acta de nacimiento del menor o documento que compruebe la tutela o responsabilidad de crianza.

¿A qué hora cierra el registro Pilares de la Beca Bienestar?

El registro de la Beca Desarrollo de Talento 2026 termina este jueves 6 de agosto a las 23:59 horas, es decir hasta el último minuto del día, pero se recomienda iniciar el trámite desde antes para no tener problemas al cargar la información.

La inscripción está abierta en esta plataforma: https://app.sectei.cdmx.gob.mx/inscripcion/. Ahí solo se debe tener a la mano el folio de registro de Pilares, llenar los campos con los datos personales y subir los documentos solicitados.

Si no tienes oportunidad de realizar la inscripción en línea antes de la fecha límite, tienes que saber que se volverá a abrir el registro de la Beca Pilares Bienestar de Desarrollo de Talento del 3 al 5 de noviembre de 2026.

PPP