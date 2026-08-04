Los 3 Requisitos para que Infonavit te Deposite hasta 70 mil Pesos este Agosto 2026

El Infonavit mantiene habilitado en agosto 2026 un apoyo de gran relevancia si te encuentras en el siempre complicado momento de remodelar tu casa o amueblarla. Mediante el programa "Equipa tu Casa", te puede otorgar un depósito de hasta 70 mil pesos, siempre y cuando cumplas con los requisitos básicos, que aquí te presentamos, así como todos los detalles para que no pierdas esta oportunidad.

En un momento en el que adquirir un patrimonio —como lo es una vivienda— es tan complicado, las dudas pueden crecer, incluso en los programas ya conocidos o en los trámites tradicionales en este tipo de procedimientos.

¿Qué es "Equipa Tu Casa" de Infonavit, el programa que te da hasta 70 mil pesos?

Este programa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorga un crédito, adicional al préstamo para la compra de vivienda, sin importar si es nueva o existente, que está destinado a apoyar a los solicitantes a realizar remodelaciones, mejorar su casa, reparar y o equiparla.

¿Cómo funciona "Equipa tu Casa"? Este crédito se puede solicitar como complemento del crédito de vivienda, de aquellas personas que no utilizaron al límite el préstamo para la adquisición de su casa; aunque si te interesa, debes tomar en cuenta que la petición la podrás realizar únicamente al momento en que estás inscribiendo tu crédito.

De acuerdo con Infonavit, el monto mínimo de Equipa tu Casa en agosto 2026 es de $10,698.67 pesos, mientras que el máximo alcanza un valor de hasta $71,324.48 pesos.

Si tenías duda de cómo es la entrega de este recurso, el instituto aclara que el dinero, una vez que ha sido aprobado el crédito, lo recibirás directamente en tu cuenta bancaria, para que compres los materiales que necesites, donde tú quieras y sin intermediarios.

¿Cuáles son los requisitos para que Infonavit te deposite hasta 70 mil pesos en agosto 2026?

Al ser este un programa que se otorga en compañía de otro crédito, es elemental que seas derechohabiente con relación laboral vigente.

El primer paso para la solicitud de Equipa tu Casa es ingresar a Mi Cuenta Infonavit, precalificarte y elegir la opción de crédito (Crédito Infonavit e Infonavit Total) acorde a tus necesidades.

Los tres requisitos clave para obtener hasta 70 mil pesos con Infonavit son:

Integrar tu expediente con todos los documentos requeridos.

Solicitar Equipa tu Casa, al momento de solicitar tu crédito para comprar vivienda, en el Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o en Mi Cuenta Infonavit, entrega los documentos requeridos.

Formalizar el crédito ante notario.

Los documentos necesarios para obtener este apoyo económico son:

Formato de presupuesto indicativo de la remodelación, ampliación o mejoramiento a realizar. Descarga el formato en Mi Cuenta Infonavit. Carta Bajo Protesta de Decir Verdad (indicando la obra a realizar y confirmando que presentará las evidencias (fotografías, facturas y tickets) de la obra realizada, a través de los medios que el Instituto ponga a disposición del Derechohabiente. Descarga el formato en Mi Cuenta Infonavit. Estado de cuenta bancario a tu nombre con CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), no mayor a 2 meses. Incluir RFC con homoclave. Contener la CLABE (Clave Bancaria Estandarizada). Tener una vigencia no mayor a 2 meses. No se aceptan cuentas mancomunadas. Se puede presentar la carátula del contrato de apertura de la cuenta con vigencia no mayor a 1 mes.

Posterior a la formalización de tu crédito, se deberá cargar en Mi Cuenta Infonavit en la opción "Contáctanos" y "Sigue tu caso y adjunta documentos", lo siguiente:

Reporte fotográfico: Se deberá cargar al menos una fotografía de la mejora o reparación realizada con el crédito otorgado.

Tickets, facturas, comprobantes, etc.

No pierdas de vista que el Infonavit pide que todas las evidencias deberán integrarse en un solo archivo en formato PDF, con un peso máximo de 20 MB.

Asimismo, toma en cuenta que el crédito se otorga de manera individual como complemento de Crédito Tradicional o Infonavit Total.

El tiempo que tienes para realizar tu mejora es hasta 6 meses después de la fecha de firma.

¿En qué puedes utilizar el dinero que otorga el Infonavit?

Los recursos obtenidos mediante "Equipa tu Casa" tienen destinos específicos autorizados por el Instituto.

A continuación, te compartimos los usos permitidos por el Infonavit:

Remodelación de espacios habitacionales.

Reparación de instalaciones y daños menores (que no modifiquen la estructura).

Compra de equipamiento para el hogar.

DMZ