Programas sociales

Los 3 Requisitos para que Infonavit te Deposite hasta 70 mil Pesos este Agosto 2026

Conoce cómo puedes obtener hasta 70 mil pesos con Infonavit, aparte del crédito para la compra de tu casa o departamento, en agosto 2026; te compartimos los requisitos del programa.

Crédito Infonavit Equipa tu Casa en Agosto 2026Equipa tu Casa de Infonavit te puede otorgar hasta 70 mil pesos si cumples con estsos tres requisitos. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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