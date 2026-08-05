Accidentes

Vuelca Tráiler en Boulevard Libramiento y Miguel de la Madrid, en Ciudad Juárez

Un tráiler chocó contra un muro y volcó en el boulevard Libramiento y Miguel de la Madrid. Hay dos personas lesionadas y severas afectaciones al tráfico.

Un tráiler volcó sobre el boulevard Libramiento, en Ciudad JuárezUn tráiler volcó sobre el boulevard Libramiento, en Ciudad Juárez. Foto: N+

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Tráiler choca y vuelca en el boulevard Libramiento, en Ciudad Juárez. Autoridades reportan dos personas lesionadas y caos vial.

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