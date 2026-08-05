Vuelca Tráiler en Boulevard Libramiento y Miguel de la Madrid, en Ciudad Juárez

Un accidente se registró sobre el boulevard Libramiento, casi en el cruce con la avenida Miguel de la Madrid, en Ciudad Juárez, luego de que el conductor de un tráiler perdiera el control de la unidad y terminara volcando sobre la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador del tráiler habría sido cerrado por otra unidad de carga de color verde, lo que provocó que realizara una maniobra para evitar el impacto.

Como consecuencia, el tractocamión se estrelló contra el muro de contención ubicado al inicio de un puente y posteriormente volcó, quedando atravesado sobre parte de la circulación.

Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos y cuerpos de rescate acudieron al lugar para brindar atención a los ocupantes de la pesada unidad.

Dos personas resultaron lesionadas

Las autoridades informaron que dos personas que viajaban a bordo del tráiler sufrieron lesiones y fueron atendidas por los servicios de emergencia en el sitio del accidente. Hasta el momento no se ha informado la gravedad de sus heridas.

El percance provocó afectaciones parciales a la circulación sobre el bulevar Libramiento, generando una importante carga vehicular para los automovilistas que transitaban por la zona mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad.