Detienen a Hombre por Presuntamente Grabar a Mujeres para Subirlas a Redes Sociales en Saltillo

Un hombre de 54 años fue detenido en la Zona Centro de Saltillo por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de ser acusado presuntamente de grabar a mujeres, sin su consentimiento y difundir los videos en redes sociales.

La detención se realizó luego de que en redes sociales circularan denuncias ciudadanas que señalaban al acusado, identificado como Tereso "N", quien supuestamente realizaba las grabaciones desde un puesto ubicado en el primer cuadro de la ciudad.

La Policía Municipal y el Agrupamiento Violeta lo pusieron a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

La Comisaría invitó a posibles víctimas a denunciar y recordó que la línea violeta opera a través del 800-846-5382 para brindar orientación.

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En otro caso similar, un hombre de 44 años fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) tras ser señalado por una joven de presuntamente cometer actos de exhibicionismo en el exterior de las instalaciones de la Cruz Roja.

De acuerdo con el reporte, la víctima denunció que el sujeto se acercó mientras esperaba a un familiar y presuntamente le mostró sus partes íntimas. Tras el señalamiento, los policías localizaron y arrestaron a José Alejandro "N", quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.