Seguridad

Detienen a Hombre por Presuntamente Grabar a Mujeres para Subirlas a Redes Sociales en Saltillo

Autoridades de Saltillo detuvieron a un hombre por presuntamente grabar a mujeres y difundir los videos en redes sociales.

Detienen a Hombre por Presuntamente Grabar a Mujeres para Subirlas a Redes Sociales en SaltilloEl hombre presuntamente grababa a las mujeres desde un puesto ubicado en el primer cuadro de la ciudad. Foto: Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana

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Un hombre de 54 años fue arrestado en Saltillo por presuntamente grabar a mujeres y compartir los videos en redes sociales

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