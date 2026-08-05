Brasil Expulsa a Embajador de Argentina y Rebaja Relaciones tras Insultos de Milei a Lula

El gobierno de Brasil anunció este martes 4 de agosto de 2026 la expulsión del embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, y decidió no enviar al embajador brasileño a Buenos Aires, luego de los recientes insultos del presidente Javier Milei a su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.

Las relaciones diplomáticas entre los dos mayores países de Sudamérica se mantendrán a partir de ahora a nivel de encargados de negocios, mientras no cesen los ataques de Milei.

Ofensas de Milei a Lula

El embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, fue convocado a consultas la semana pasada como forma de protesta por las ofensas que Milei lanzó contra el líder progresista en territorio brasileño, durante el acto del lanzamiento de la campaña electoral del opositor Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula en las elecciones de octubre.

En la ceremonia, el dirigente argentino se refirió a Lula como "presidiario" y "ladrón", en un discurso encendido y repleto de ofensas en territorio brasileño, en el que lo acusó también de "despilfarrar" el dinero público de Brasil.

En el acto, Milei apoyó abiertamente a Flávio Bolsonaro como el único candidato capaz de "parar a la basura socialista" en las urnas.

Desde entonces, Milei ha reiterado sus insultos contra Lula en dos entrevistas que concedió a medios locales y en las redes sociales.

Milei también aprovechó su intervención para llamar "basura calva" al juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes, instructor del juicio por el que el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a veintisiete años de cárcel por golpismo y quien, además, le prohibió visitar a su "amigo" en prisión domiciliaria.

¿Qué dice Lula sobre ataques de Milei?

Lula, al ser cuestionado por las ofensas de Milei, respondió a los periodistas con una evasiva, diciendo: "¿Quién es ese tipo?".

La Administración de Milei, por su parte, ha minimizado el episodio, que encuadra dentro de las "diferencias políticas e ideológicas" muy marcadas entre ambos mandatarios.

El canciller argentino, Pablo Quirno, en una entrevista con la emisora Radio Mitre, no se disculpó y ratificó que Milei "evidentemente apoya a la familia Bolsonaro".

EUA cancela visa a embajadora de Brasil por no avalar a su embajador

Estados Unidos también canceló este martes la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Viotti, como medida de reciprocidad por la demora del gobierno brasileño en conceder el beneplácito al embajador estadounidense designado para Brasilia.

El funcionario, que habló con un grupo reducido de periodistas bajo condición de anonimato, explicó que la visa de Viotti será restablecida una vez Brasil otorgue el permiso al candidato estadounidense y advirtió que Washington no descarta adoptar nuevas medidas recíprocas si persisten las restricciones impuestas a sus diplomáticos.

La decisión responde a una serie de desacuerdos diplomáticos acumulados durante el último año. Según explicó, Brasil ha retrasado el otorgamiento del beneplácito al embajador estadounidense designado, Daniel Pérez, y ha dado señales de que no resolverá el trámite hasta después de las elecciones brasileñas.

También afirmó que las autoridades brasileñas negaron en marzo visas a una delegación estadounidense que viajaría a un foro sobre minerales críticos y, más recientemente, rechazaron los visados del subsecretario para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) y de uno de sus adjuntos para una visita que Washington calificó de rutinaria.

HVI