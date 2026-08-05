Internacional

Brasil Expulsa a Embajador de Argentina y Rebaja Relaciones tras Insultos de Milei a Lula

Javier Milei apoya abiertamente a Flávio Bolsonaro como el único candidato de Brasil capaz de parar a Lula en las urnas

Milei Vuelve a Insultar a Lula: Brasil Expulsa Embajador Argentino y Rebaja RelacionesEl presidente argentino Javier Milei hace un gesto junto al senador brasileño Flavio Bolsonaro, quien busca la presidencia de Brasil. Foto: Reuters

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