Sociedad

Conductor Detiene el Tráfico para Salvar a un Perro en San Nicolás, Nuevo León

Un conductor se ganó el reconocimiento de cientos de usuarios en redes sociales luego de detener momentáneamente el tráfico para ayudar a un perrito a cruzar de manera segura.

Salva a perrito de tráficoSalva a perrito de tráfico. Foto: Michelle RJ

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Conductor en San Nicolás se convierte en héroe al detener el tráfico para que un perro cruce seguro.

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