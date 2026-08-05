Sociedad

Hombre Busca Recuperar su Zoológico con Animales Exóticos en La Laguna

Joseph Isaac continúa realizando los trámites necesarios para abrir un zoológico y recuperar a sus animales exóticos en el ejido Finisterre.

Hombre Busca Recuperar su Zoológico con Animales Exóticos en La LagunaEl hombre busca abrir un zoológico y lograr recuperar a su animales en el ejido Finisterre. Foto: N+

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Joseph Isaac busca recuperar su zoológico en La Laguna y a 'Nino', un mono que considera parte de su familia.

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