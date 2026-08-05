Hombre Busca Recuperar su Zoológico con Animales Exóticos en La Laguna

Joseph Isaac Contreras, propietario de un predio ubicado en el ejido Finisterre, informó que continúa con los trámites necesarios para establecer un zoológico en el lugar y abrir sus puertas al público.

Señaló que una de sus principales prioridades es recuperar a "Nino", un mono que considera parte de su familia y que, aseguró, es muy querido por la comunidad.

Asimismo, indicó que, a seis meses de la visita de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), continúan las gestiones para concretar la apertura del espacio.

Explicó que actualmente el predio alberga diversas especies, entre ellas dromedarios, llamas, caballos holandeses, burros, vaquitas enanas y avestruces.

Finalmente, invitó a la ciudadanía que desee conocer el proyecto, puede asistir a Finisterre, Coahuila y comprobar las condiciones en las que se encuentran los animales.

Denuncian presencia de jaguar y monos araña en predio de Finisterre

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero del 2o26, cuando una activista animalista, denunció la presunta operación de un zoológico clandestino en el ejido Finistierre, municipio de Francisco I. Madero, donde aseguró que permanecían en cautiverio diversas especies exóticas.

La defensora comentó que las autoridades ya tenían conocimiento del caso, aunque señaló que no se habían tomado acciones para atender la situación. Además, indicó que contaba con evidencia de la presencia de animales como un jaguar, un dromedario, aves y monos araña.