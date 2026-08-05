Accidentes

Choque Entre Automóvil y Motocicleta Deja Dos Lesionados en Piedras Negras

Un choque entre un vehículo y una motocicleta dejó como saldo dos personas lesionadas en la colonia Guillén en Piedras Negras.

Choque Entre Automóvil y Motocicleta Deja Dos Lesionados en Piedras NegrasEl motociclista sufrió posibles fracturas en la pierna y el brazo. Foto: N+

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Dos personas resultaron lesionados luego de un choque en el cruce del bulevar Treviño Flores y calle Álamo en Piedras Negras.

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