Choque Entre Automóvil y Motocicleta Deja Dos Lesionados en Piedras Negras

Un accidente vial ocurrido en el cruce del bulevar Armando Treviño Flores y la calle Álamo, en la colonia Guillén de Piedras Negras, dejó como saldo dos personas lesionadas, una de ellas con probables fracturas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el presunto responsable fue identificado como Guillermo "N", quien al intentar dar vuelta a la derecha para incorporarse a la calle Álamo habría invadido la circulación de una motocicleta, provocando el choque.

El conductor de la motocicleta, Alfredo Guevara, sufrió probables fracturas en el brazo y la pierna derechos, por lo que fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital para recibir atención médica. Su acompañante también resultó lesionado y presentó diversas contusiones.

Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. La unidad involucrada fue asegurada, mientras que el conductor quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público especializado en asuntos viales.

Mujer resulta ilesa tras accidente en carretera 57 en Coahuila

Una mujer resultó ilesa luego de sufrir un accidente automovilístico cuando circulaba sobre la carretera federal 57 en el tramo Nava-Piedras Negras.

De acuerdo con los primeros informes, la conductora de un vehículo intentó esquivar otro automóvil, pero perdió el control del volante. Presuntamente, el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que saliera de su trayectoria y se impactara contra un objeto fijo, correspondiente a un señalamiento vial.

A pesar del percance, la conductora, no presentó lesiones y no fue necesario su traslado a un hospital.