Iván Martín ‘N’ es Vinculado a Proceso por el Feminicidio de Valeria Márquez

El presunto coautor material de la muerte de la influencer Valeria Márquez, Iván Martín ‘N’, fue vinculado a proceso tras una audiencia celebrada este 4 de agosto por el delito de feminicidio, al sujeto se le dictó prisión preventiva oficiosa por 1 año y se dio un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria

La audiencia se llevó a cabo después de que Iván Martín ‘N’ fue puesto a disposición de un juez de control en las primeras horas del 2 de agosto. El Ministerio Público lo acusó de feminicidio y solicitó al juez la vinculación a proceso.

¿Qué se sabe de la detención de Iván Martín ‘N’?

La captura de este sujeto ocurrió el 1 de agosto en un domicilio de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, Jalisco. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el detenido habría participado antes, durante y después del asesinato de Valeria Márquez.

A través de la información de inteligencia que aportó el Gabinete de Seguridad Federal, tras la detención de Ramón ‘N’, alias el ‘R1’, en Atotonilco el Alto, se pudo fortalecer la investigación contra Iván Martín ‘N’ y pedir la orden de aprehensión.