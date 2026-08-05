Seguridad

Iván Martín ‘N’ es Vinculado a Proceso por el Feminicidio de Valeria Márquez

Iván Martín ‘N’, presunto coautor material de la muerte de Valeria Márquez, fue vinculado a proceso tras una audiencia realizada este 4 de agosto

Iván Martín 'N'Vincularon a proceso a Iván Martín 'N' por el feminicidio de Valeria Márquez. Foto: Fiscalía de Jalisco

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Iván Martín 'N', acusado del feminicidio de Valeria Márquez, fue vinculado a proceso este 4 de agosto; enfrenta proceso tras ser detenido en Jalisco. Descubre cómo se desarrolló la audiencia.

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