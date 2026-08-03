Imputan a Iván ‘N’ por el Feminicidio de Valeria Márquez, Creadora de Contenido de Jalisco

Iván Martín ‘N’, el presunto coautor material de la muerte de la influencer Valeria Márquez, fue imputado como parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía de Jalisco.

Además, al acusado se le formuló imputación mediante el Juez Vigésimo de Control y Juicio Oral, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Partido Judicial, Miguel Ángel Galván Esparza.

Durante la audiencia del 2 de agosto, Iván Martín ‘N’ se reservó su derecho a declarar y a través de su defensa se acogió al término constitucional, por lo que será el 4 de agosto a las 2:00 de la tarde cuando inicie la audiencia donde se decidirá si se vincula a proceso. Hasta el momento, permanecerá en prisión preventiva.

"El imputado en conjunto con su defensa se acogió a un plazo a que tiene derecho y se sometió a 72 horas y el juez fijó una fecha para seguir con el desahogo de la audiencia para el día martes 4 de agosto", explicó José Luis Álvarez Pulido, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

¿Cómo fue la captura de Iván Martín 'N'?

La captura del acusado sucedió el 1 de agosto en un domicilio poblado de San Juan de Ocotán en Zapopan. La Fiscalía de Jalisco señaló que habría participado antes, durante y después, en el asesinato de Valeria Márquez.

Con la información de inteligencia que aportó el Gabinete de Seguridad Federal, luego de la detención de Ramón 'N', alias el 'R1', en Atotonilco, se pudo robustecer la indagatoria en contra de Iván Martín 'N' y pedir la orden de aprehensión.

"Para entonces, escuchar argumentos de las partes y saber si se actualiza efectivamente el delito y la probabilidad de que la persona que se encuentra detenida actualmente haya sido quien posiblemente cometió ese hecho", manifestó Álvarez Pulido.

Cabe señalar que el delito de feminicidio tiene una sanción de hasta 70 años de cárcel en Jalisco, de acuerdo con el Código Penal.