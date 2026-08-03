Seguridad

Imputan a Iván ‘N’ por el Feminicidio de Valeria Márquez, Creadora de Contenido de Jalisco

El presunto coautor material de la muerte de Valeria Márquez, Iván Martín ‘N’, fue imputado; el 4 de agosto se realizará la audiencia donde se decidirá su vinculación a proceso

Ivan Martín 'N'Iván Martín 'N' fue imputado por la muerte de Valeria Márquez. Foto: Fiscalía de Jalisco

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Iván Martín ‘N’ imputado por feminicidio de Valeria Márquez. El 4 de agosto se decidirá su vinculación a proceso. ¿Qué decidirá el juez?

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