Gobierno de Tonalá Confirma que No Asignó Patrullas para Presunto Video Musical con Raperos

Después de que circuló un video en redes sociales en el que se observa a un grupo de raperos grabando un videoclip musical en donde presuntamente utilizan una patrulla de la Comisaría de Tonalá, las autoridades del municipio confirmaron que ninguna de sus unidades fue asignada para dicha actividad.

En el video también se aprecia que los cantantes están acompañados de varias personas, quienes se encuentran a bordo de la supuesta unidad que mantiene los códigos luminosos encendidos y las puertas delanteras abiertas.

La Comisaría de Tonalá dio a conocer que el departamento de Asuntos Internos iniciará una investigación para proceder conforme a los reglamentos municipales y a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.

“El Coordinador del Gabinete de Seguridad, Emergencias y Movilidad instruyó a Asuntos Internos inicie una investigación tras la difusión de un video musical en el que aparece una patrulla de la Comisaría de Tonalá”, manifiesta un comunicado del gobierno de Tonalá.

No hay personas señaladas tras la realización del presunto videoclip

Cabe señalar que hasta el momento no hay personas señaladas como las responsables de facilitar la supuesta unidad para el video musical.

“Se deslindarán responsabilidades para proceder conforme a los reglamentos municipales y a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco”, indica el comunicado.