Seguridad

Gobierno de Tonalá Confirma que No Asignó Patrullas para Presunto Video Musical con Raperos

El gobierno de Tonalá confirmó que no asignó patrullas para realizar un presunto video musical con raperos, luego de que circuló un clip en redes sociales

Patrulla de TonaláSe difundió un video de un clip musical donde presuntamente usaron una patrulla de Tonalá. Foto: N+

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El gobierno de Tonalá aclara: no se prestaron patrullas para un video musical con raperos. Investigación en marcha. Infórmate más.

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