Seguridad

Joven es Apuñalado tras Discusión en Lerdo; Responsable Huyó del Lugar

Un joven de 20 años fue apuñalado tras una discusión en la colonia Ermita en el municipio de Lerdo.

Joven es Apuñalado tras Discusión en Lerdo; Responsable Huyó del LugarEl agresor huyó después de atacar con un arma punzocortante al joven.Foto: N+

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Impactante agresión en Lerdo: joven de 20 años apuñalado tras discusión. El responsable huyó. Descubre más sobre este caso y la investigación en curso.

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