Joven es Apuñalado tras Discusión en Lerdo; Responsable Huyó del Lugar

Durante la noche del sábado 1 de agosto, un joven de 20 años terminó lesionado con una herida cortante en el cuello y antebrazo luego de ser agredido en el municipio de Lerdo, Durango.

Cristian Martínez de 20 años se encontraba en la calle Ferrocarril a la orilla de las vías en la colonia Ermita en compañía de Braulio "N" cuando en un momento dado iniciaron una discusión.

Braulio sacó de entre sus ropas un arma punzocortante y le provocó las lesiones a Christian Omar para luego darse a la fuga.

El lesionado fue trasladado al Hospital General de Lerdo para su atención médica mientras que la Policía Investigadora de Delitos (PID) realiza las indagatorias correspondientes.

Conductor de taxi de aplicación es apuñalado tras discusión en Saltillo

El pasado 20 de julio, un conductor de taxi de aplicación resultó lesionado tras ser atacado con un arma blanca durante una discusión vial en Saltillo. El afectado sufrió heridas en el brazo izquierdo y la cabeza, por lo que buscó atención médica por sus propios medios tras recibir ayuda de una vecina.

Las autoridades municipales iniciaron la búsqueda del presunto responsable, quien huyó del lugar después de la agresión. Momentos más tarde, la camioneta involucrada fue localizada en el estacionamiento de una plaza comercial sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la prolongación Urdiñola.