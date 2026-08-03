Seguridad

Detienen a Hombre de la Tercera Edad por Presunto Abuso de una Niña en Tlahuapan, Puebla

Las autoridades cumplimentaron la orden de aprehensión contra Delfino "N", de 61 años de edad y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

Detenido Delfino N Hombre Tercera Edad Abuso Sexual Niña Tlahuapan PueblaDetienen a Sujeto de la Tercera Edad por Presuntamente Abusar de una Niña en Tlahuapan, Puebla. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Delfino 'N', de 61 años, arrestado en Tlahuapan por presunto abuso de una niña. La FGE Puebla avanza en el caso. Infórmate sobre el proceso judicial en curso.

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