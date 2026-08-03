Detienen a Hombre de la Tercera Edad por Presunto Abuso de una Niña en Tlahuapan, Puebla

Este lunes 3 de agosto de 2026 se dio a conocer la aprehensión de Delfino “N” por el presunto abuso sexual de una niña ocurrido en el municipio poblano de Tlahuapan.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla tras cumplimentar el mandato judicial, el detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el proceso penal.

Detienen a Delfino “N” por abuso sexual de niña en Tlahuapan, Puebla

La FGE Puebla cumplió orden de aprehensión contra Delfino “N”, de 61 años de edad, por su probable participación en el delito de abuso sexual cometido en agravio de una niña en el municipio de Tlahuapan.

El mandamiento judicial fue ejecutado por personal de la dependencia, quedando el detenido a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el proceso penal en su contra.

Vinculan a Carlos “N” por violación de adolescente en la ciudad de Puebla

En un segundo caso, la FGE Puebla obtuvo vinculación a proceso contra Juan Carlos “N”, de 29 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada cometido en agravio de una adolescente.

De acuerdo con los actos de investigación, los hechos ocurrieron en el municipio de Puebla. Durante audiencia, la autoridad judicial impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Vinculan a Israel “N” por estupro contra adolescente en San Pedro Cholula, Puebla

Asimismo, fue vinculado a proceso Israel “N”, de 33 años de edad, investigado por el delito de estupro cometido en agravio de una adolescente en el municipio de San Pedro Cholula.

Con los datos de prueba expuestos por la dependencia, la autoridad judicial determinó imponer prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Con información de N+

GMAZ