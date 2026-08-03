Sancionarán con Multas de Más de 50 Mil Pesos por Ataques de Perros en San Pedro, Nuevo León

En el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, se sancionará con multas de más de 50 mil pesos a las personas que no cumplan con el reglamento para mascotas. San Pedro Parques realizó modificaciones en las multas ya implementadas para los dueños de mascotas que incumplan las reglas en plazas públicas.

Las multas oscilan entre las 20 y 500 UMAs, representando montos que van desde 2 mil 346 pesos con 20 centavos hasta 58 mil 655 pesos mexicanos, además de asumir la responsabilidad civil por los daños ocasionados. Esto para que los dueños cuiden a sus mascotas mientras las pasean y evitar que incrementen los ataque a humanos y a otros perros, por lo que prohibieron:

Pasear perros sin correa bajo ninguna circunstancia

Permitir agresiones de mascotas hacia otros animales o personas

Dejar desechos de mascotas en la vía pública o áreas verdes

¿Cuántos ataques de perros se han reportado en San Pedro?

De acuerdo con cifras oficiales, en últimas fechas se han reportado 28 ataques caninos a humanos dentro de los parques del municipio de San Pedro Garza García, varios de ellos catalogados como mordidas de importancia médica.

Por ello, las autoridades invitaron a la ciudadanía a documentar las irregularidades mediante fotografías o videos, y reportarlas de inmediato a los números de atención ciudadana o de emergencias, para aplicar la multa correspondiente.

Con información de Brian Samaniego | N+

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