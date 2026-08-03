Seguridad

Sancionarán con Multas de Más de 50 Mil Pesos por Ataques de Perros en San Pedro, Nuevo León

Aquellos dueños de perros que no cumplan con el reglamento para mascotas en plazas públicas serán sancionados con multas de más de 50 mil pesos en San Pedro

Perro paseando en parque de San Pedro Garza GarcíaLos dueños que vayan de paseo con sus mascotas en San Pedro deberán cumplir el reglamento para evitar multas. Foto: N+

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San Pedro endurece sanciones: multas de más de 50 mil pesos por ataques de perros. 28 incidentes recientes destacan la urgencia. ¿Cómo afecta esto a los dueños de mascotas?

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