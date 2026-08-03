Accidentes

Choque Múltiple Deja Siete Personas Heridas en Av. Morones Prieto en Monterrey

La vialidad en la avenida Morones Prieto se vio afectada por al menos una hora debido al choque de una camioneta y un tráiler que dejó siete heridos

Choque múltiple en avenida Morones Prieto en MonterreyLa camioneta con placas de Estados Unidos quedó con diversos daños materiales. Foto: N+

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Choque múltiple en Monterrey: siete personas resultaron heridas tras el impacto de una camioneta con un tráiler en Av. Morones Prieto. Infórmate sobre lo sucedido.

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