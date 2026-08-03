Choque Múltiple Deja Siete Personas Heridas en Av. Morones Prieto en Monterrey

El conductor de una camioneta con placas de los Estados Unidos protagonizó un aparatoso choque múltiple que dejó como saldo siete personas lesionadas en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El percance vial se dio en la avenida Morones Prieto, sobre los carriles express, a la altura de la calle 5ta Zona, en la colonia Caracol.

Presuntamente el vehículo color gris con placas de Oklahoma circulaba sobre en el carril de baja de los carriles ordinarios y al pasar la avenida Garza Sada perdió el control, se impactó contra una luminaria y provocó que invadiera el carril medio. En dicho momento, fue impactado por un tráiler que pasaba por la zona.

El choque de la unidad pesada provocó que la camioneta brincara el camellón central en el sentido contrario sobre los carriles exprés, quedando con daños severos. Las rocas del camellón que salieron proyectadas terminaron causando daños en otra camioneta.

Accidente en Av. Morones Prieto genera movilización

Elementos de Protección Civil de Monterrey y Protección Civil de Nuevo León, así como paramédicos de la Cruz Roja, se movilizaron hasta el punto del accidente en la avenida Morones Prieto, donde atendieron en total a siete personas que resultaron lesionadas en el percance, sin heridas de gravedad, por lo que no requirieron traslado a un hospital.

La zona fue acordonada durante la atención a los lesionados en el choque y la vialidad se vio afectada por al menos una hora mientras las autoridades llevaban a cabo el retiro de los vehículos participantes en el accidente ocurrido durante la madrugada.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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