Encuentran Muerto a Extranjero de la Tercera Edad en Boca de La Cañada en San Miguel de Allende

Desde el pasado viernes 31 de julio se reportó una persona de origen extranjero extraviada en la zona de Boca de La Cañada en San Miguel de Allende.

Por lo que elementos de diversas corporaciones comenzaron con una intensa búsqueda en diversas partes del lugar indicado. Integrantes de Policía Municipal, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y Paramédicos, trabajaron en las labores de búsqueda y rescate.

Elementos de diversas corporaciones participaron en la búsqueda

Sin embargo, el viernes no se tuvo resultado positivo, por lo que continuaron el sábado, ahora con el apoyo también de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Protección Civil del Estado y el apoyo de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad y Paz.

Foto: N+

Fue hasta el domingo 2 de agosto que se logró la localización del señor de la tercera edad, quien estaba dentro de un cuerpo de agua en la zona de Boca de La Cañada.

No se ha informado sobre la identidad de la víctima

De acuerdo a los primeros reportes, la víctima pudo haber resbalado y caído dentro del agua, sin embargo será la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes investigarán los hechos.

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Elementos del Servicio Médico Forense se encargaron de trasladar el cuerpo a Guanajuato a realizarle la autopsia de ley, para determinar las causas de muerte.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la nacionalidad exacta y la identidad de la víctima.