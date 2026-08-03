Accidentes

Encuentran Muerto a Extranjero de la Tercera Edad en Boca de La Cañada en San Miguel de Allende

Una persona de la tercera edad de origen extranjero fue encontrada sin vida en la zona de Boca de La Cañada en San Miguel de Allende; desde el pasado viernes había sido reportado.

Extranjero es Encontrado Muerto en Boca de La Cañada en San Miguel de Allende Guanajuato.Extranjero es Encontrado Muerto en Boca de La Cañada en San Miguel de Allende Guanajuato. Foto: N+

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Encuentran muerto a extranjero de la tercera edad en San Miguel de Allende. Tras días de búsqueda, fue hallado en un cuerpo de agua. La Fiscalía investiga.

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