Ambulantes se Confrontan contra Policías y Cierran Calles del Centro de Puebla

Comerciantes ambulantes se confrontaron con agentes de la vía pública y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Centro Histórico de Puebla, sobre la Avenida Juan de Palafox y Mendoza, esquina con la 2 Norte.

Los vendedores aseguraron que se encontraban sobre la Avenida Reforma sin ofrecer los productos, cuando trabajadores del Ayuntamiento de Puebla les decomisaron la mercancía.

Derivado de estas acciones, se hicieron de palabras y los elementos de seguridad procedieron a detener a un menor de edad y lo subieron a una patrulla; Esto, ocasionó que los ánimos se volvieran a encender.

Detienen a un ambulante menor de edad en el CentroHistórico de Puebla

Cabe destacar que el menor detenido mencionó que él se encontraba con su mercancía de Talavera, sin embargo, en el momento que llegó el personal de Normatividad del Ayuntamiento de Puebla, no estaba vendiendo su producto.

Los comerciantes se unieron a apoyarlo y se desató una confrontación por lo que se registró una intensa movilización policiaca a la cual también acudieron elementos de Guardia Nacional.

Cierres viales por altercado con ambulantes en el centro de Puebla. Foto: N+

Derivado a esta molestia, la Avenida Juan de Palafox y Mendoza y la 2 Norte, del centro de Puebla, permanecieron cerradas para prevenir algún incidente.

Después de varios minutos de mantener cerrada la vialidad y de intercambios de palabras, el joven fue trasladado y los comerciantes se dispersaron.

Captan robo de tenis en zapatería de Chiautempan, Tlaxcala

Un grupo de personas presuntamente robó al menos 12 pares de tenis en zapatería de Chiautempan, del estado se Tlaxcala, al distraer al encargado con una falsa compra.

El comerciante explicó que los involucrados ingresaron al local alrededor de las 2:17 de la tarde simulando interés por adquirir calzado, mientras uno de ellos aprovechó el descuido para llevarse varias cajas con calzado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video: Así Robaron Más de 10 Pares de Tenis en Zapatería de Chiautempan, Tlaxcala

La acción quedó grabada por cámaras de seguridad y el material ya circula en redes sociales. El afectado pidió compartir las grabaciones para identificar a los responsables y alertar a otros negocios sobre este modo de operar.

Asimismo pidieron a las autoridades mejorar la seguridad en la zona para evitar que el hurto se repita.

Con información de N+

MCS