Seguridad

Ambulantes se Confrontan contra Policías y Cierran Calles del Centro de Puebla

Caos por la detención de un menor en el Centro Histórico de Puebla, sobre la avenida Juan de Palafox y Mendoza, esquina con la 2 Norte.

Ambulantes se confrontan con policías en Puebla.Comerciantes se confrontan con policías en Puebla. Foto: N+

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Confrontación en el Centro Histórico de Puebla: detención de un menor desata cierre de calles y movilización policial. ¿Qué sucedió?

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