Seguridad

Capturaron a 77 Personas e Inhabilitaron 9 Tomas Clandestinas en Puebla en el Último Mes

Como parte de la estrategia contra el robo de combustible en Puebla, aseguraron armas de fuego y pipas.

Las autoridades dieron a conocer resultados en materia de seguridad.Las autoridades dieron a conocer resultados en materia de seguridad. Foto: FGR

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Detienen a 77 y desactivan 9 tomas clandestinas en Puebla. Armas, drogas y vehículos decomisados en un operativo conjunto. Infórmate sobre esta importante acción de seguridad.

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