Capturaron a 77 Personas e Inhabilitaron 9 Tomas Clandestinas en Puebla en el Último Mes

En cumplimiento a lo establecido en la estrategia nacional de seguridad pública, del 1 al 28 de julio del presente año, integrantes de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, detuvieron a 77 personas, localizaron e inhabilitaron 9 tomas clandestinas.

Entre lo asegurado destacan 16 armas de fuego, cargadores, cartuchos de diversos calibres, además dosis de cocaína, marihuana y cristal. También confiscaron 31 vehículos, incluyendo 20 tipo cisterna, y 8 motocicletas.

Arrestan a 77 personas en combate al robo de combustible

Los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Las autoridades dejaron en claro que estas acciones fueron realizadas con estricto apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos.

Con información de N+

JAPR