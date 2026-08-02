Seguridad

Muere Menor de 13 Años tras Colapsar Barda en Salón de Fiestas de San Juan del Río

Un menor de 13 años murió luego de que una barda colapsara y le cayera encima mientras jugaba en un salón de fiestas en San Juan del Río.

Muere Menor de 13 Años tras Colapsar Barda en Salón de Fiestas de San Juan del RíoMuere Menor de 13 Años tras Colapsar Barda en Salón de Fiestas de San Juan del Río. Foto: N+

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Tragedia en San Juan del Río: un niño de 13 años muere tras colapso de barda en salón de fiestas. Autoridades investigan causas y posibles responsables.

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