Muere Menor de 13 Años tras Colapsar Barda en Salón de Fiestas de San Juan del Río

Un menor de 13 años perdió la vida la noche de este sábado luego de que una barda colapsara y le cayera encima mientras se encontraba en un salón de fiestas ubicado en la comunidad de Santa Lucía, en el municipio de San Juan del Río.

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente se encontraba en el área de juegos junto con otros niños cuando ocurrió el desplome de la estructura. Familiares que se encontraban en el lugar solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través de la línea 9-1-1.

Menor de 13 Años Recibió Atención Médica

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan del Río, personal de Protección Civil, del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Los paramédicos brindaron atención al menor; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en la cabeza, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar la escena, mientras familiares y asistentes permanecían en el lugar tras lo ocurrido.

Menor fue Atendido por Paramédicos. Foto: N+

Posteriormente, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, cuyos peritos iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del colapso de la barda y determinar si existe alguna responsabilidad por parte de los propietarios o encargados del inmueble.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para practicar la necropsia de ley, como parte de la carpeta de investigación. Posteriormente, los restos serán entregados a sus familiares para los servicios funerarios.