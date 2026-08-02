Seguridad

Aseguran Armas de Fuego y Cientos de Dosis de Droga a Dos Hombres en Calles de Pénjamo

Ambos hombres circulaban en un auto en Pénjamo, cuando los elementos de Seguridad vieron que actuaban sospechosamente, traían armas, dinero y droga.

La mercancía quedo asegurada.Foto: FSPE

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Aseguran armas y cientos de dosis de droga a dos hombres. Conoce cómo la Guardia Nacional actuó rápidamente.

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