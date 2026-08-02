Aseguran Armas de Fuego y Cientos de Dosis de Droga a Dos Hombres en Calles de Pénjamo

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en conjunto con la Guardia Nacional lograron aseguran varias armas, droga, dinero en efectivo y una camioneta a dos hombres que circulaban en calles de Pénjamo.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, los hechos ocurrieron, cuando dos hombres que circulaban en una camioneta de modelo reciente por calles de la colonia Emiliano Zapata, en Pénjamo.

En cierto momento, los tripulantes de la camioneta comenzaron a actuar sospechoso cuando vieron una patrulla de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, acción que llamó la atención de los uniformados.

Ante ello, los dos tripulantes del otro vehículo intentaron acelerar sus paso, pero los uniformados también reaccionaron y metros más adelante, lograron detenerlos, al mismo tiempo que pedían refuerzos de Seguridad.

A los pocos minutos, llegaron elementos de la Guardia Nacional, mientras pedían a los tripulantes de la camioneta que bajaran de esta para poder interrogarlos y realizar una inspección al interior del vehículo.

Encuentran armas, droga y dinero en la camioneta

En ese momento, al aproximarse al vehículo, uno de los elementos observó a simple vista un objeto que parecía un arma larga en el interior, por lo que se aplicaron los protocolos de actuación y seguridad previstos para este tipo de situaciones.

En ese momento, detectaron que al interior de la camioneta había: dos armas largas,un revólver calibre .38 Special, un cargador calibre .223 con 28 cartuchos útiles, un cargador desabastecido, 450 dosis de presunto cristal, 120 dosis de presunta marihuana, 95 dosis de presunta cocaína, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y una camioneta Ford Lobo Platinum color gris.

De igual manera, se logró identificar a los hombres, siendo Miguel Ángel “N”, de 27 años, y Omar “N”, de 31 años, quienes fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente junto con los objetos asegurados.

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