Política

Sheinbaum en Oaxaca: 'Nadie Viene del Extranjero a Decirnos Cómo Gobernamos'

En Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obra de un hospital del IMSS y defendió la soberanía nacional frente a injerencias extranjeras

Sheinbaum en Oaxaca: Nadie Viene del Extranjero a Decirnos Cómo GobernamosFoto: Cepropie

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