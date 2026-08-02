Sheinbaum en Oaxaca: 'Nadie Viene del Extranjero a Decirnos Cómo Gobernamos'

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo el inicio de obra del Hospital General Regional del IMSS en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, donde planteó como meta la construcción de un servicio de salud universal y gratuito para el país.

Durante el evento, Sheinbaum señaló que el objetivo actual es la construcción universal del servicio de salud en México que sea gratuito, y afirmó que el Gobierno federal está al rescate de la salud pública.

Un hospital que 'pondrá a México como referencia internacional'

La presidenta sostuvo que México tendrá los servicios de salud más modernos y que el país será un ejemplo a nivel internacional en esta materia.

La declaración se dio en el marco del arranque de obra del nuevo hospital del IMSS en la región de San Lorenzo Cacaotepec.

Los cinco principios que Sheinbaum aseguró que defenderá

En el mismo evento, la presidenta afirmó que su gobierno sostiene cinco principios: