Sociedad

Corte de Luz en Municipios de la Sierra de Sonora; ¿Cuáles Municipios y a Qué Hora?

Por labores de mantenimiento y mejora en la infraestructura, la CFE realizará un corte en el servicio de luz el próximo lunes 3 de agosto en estos municipios de la Sierra de Sonora.

Corte de Luz en Municipios de la Sierra de Sonora; ¿Cuáles Municipios y a Qué Hora?Corte de Luz en Municipios de la Sierra de Sonora; ¿Cuáles Municipios y a Qué Hora?. Foto: Archivo N+

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¡Atención Sonora! Este lunes 3 de agosto habrá corte de luz en 8 municipios de la sierra por mantenimiento. Infórmate sobre las localidades y horarios para estar preparado.

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