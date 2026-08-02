Corte de Luz en Municipios de la Sierra de Sonora; ¿Cuáles Municipios y a Qué Hora?

La Comisión Federal de Electricidad informó que este lunes 3 de agosto se llevará a cabo un corte en el servicio de energía afectando a ocho municipios de la sierra norte de Sonora, por lo que pidió a la población tomar precauciones a tiempo.

La interrupción del servicio será en las localidades de Villa Hidalgo, Huásabas, Granados, Bacadéhuachi, Nácori Chico, Huachinera, Bacerac y Bavispe; iniciando a las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

La suspensión temporal se llevará a cabo por labores de mantenimiento y mejora en la infraestructura eléctrica de la región.

Instalarán módulos de atención de la CFE en los municipios afectados

La CFE destacó que la suspensión de la energía es totalmente necesaria para salvaguardar la integridad física de las cuadrillas de trabajadores que estarán laborando en la red, así como de la misma ciudadanía, asimismo sugirió desconectar aparatos electrónicos para evitar daños cuando la luz regrese y proteger alimentos perecederos.

Se instalarán, en diferentes días, módulos de atención en los Palacios Municipales de cada localidad de 8 de la mañana a 4 de la tarde; en Villa Hidalgo, Bavispe y Nácori Chico del 3 al 5 de agosto; en Huasabas, Bacerac y Bacadéhuachi del 5 al 7, y en Granados y Huachineras solo el 7 de agusto.