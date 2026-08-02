¿Sentiste el Temblor Hoy 2 de Agosto 2026 en México? Este es el Epicentro y Magnitud del Sismo

En las últimas horas se han registrado varios sismos superiores a magnitud 4.0. En N+ te damos todos los detalles del temblor hoy 2 de agosto 2026 en México, incluyendo epicentro y magnitud de los últimos reportes del Sismológico Nacional (SSN).

¿Dónde fue el temblor hoy 2 de agosto 2026 en México?

Un temblor de magnitud preliminar 5.0 sacudió a Baja California Sur este domingo 2 de agosto 2026.

De acuerdo con los primeros detalles proporcionados por el Sismológico Nacional, el epicentro del sismo se localizó a 76 km al este de Santa Rosalía y se registró a las 07:10 horas.

Preliminar: SISMO Magnitud 5 Loc 76 km al ESTE de SANTA ROSALIA, BCS 02/08/26 07:10:46 Lat 27.24 Lon -111.51 Pf 10 km pic.twitter.com/VvUCaBRwQZ — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 2, 2026

¿Cuándo se activa la alerta sísmica en la Ciudad de México?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el encargado de la alerta sísmica que se activa en la Ciudad de México ante un sismo de consideración proveniente del Pacífico. No obstante, no todos los sismos habrán de activar este sistema.

Según explica SASMEX, no hay un umbral único a partir del cual se activa la alerta sísmica por un temblor en la capital. En cambio, el sistema calcula la distancia y la magnitud. Para que se active la alerta sísmica en la Ciudad de México un sismo debe estar dentro de estas tres categorías: