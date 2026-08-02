Sociedad

¿Sentiste el Temblor Hoy 2 de Agosto 2026 en México? Este es el Epicentro y Magnitud del Sismo

Conoce las últimas noticias del temblor hoy en México, así como los detalles proporcionados al momento por el Sismológico Nacional, como la magnitud y epicentro del sismo.

Temblor en MéxicoTemblor en México. Foto: Cuartoscuro
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