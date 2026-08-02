Pronóstico del tiempo

Ola de Calor Prevalecerá en México con Temperaturas Extremas: ¿Qué Estados Esperan Más de 45°?

En al menos una decena de estados se sentirán los efectos de la ola de calor en México, que finaliza en algunos territorios hoy 2 de agosto 2026, pero se queda en otros.

Personas se cubren por altas temperaturas causadas por la ola de calor en MéxicoLa ola de calor en México dejará temperaturas superiores a 45° C en varios estados. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+