Ola de Calor Prevalecerá en México con Temperaturas Extremas: ¿Qué Estados Esperan Más de 45°?

Aunque en algunos lugares como la Ciudad de México o Nayarit se han registrado fuertes lluvias en las últimas horas, este domingo 2 de agosto 2026 prevalecerá la presencia de una ola de calor en México, que mantendrá con temperaturas superiores a 45° a algunos estados. Conoce aquí cuáles son las entidades que tendrán afectaciones por este fenómeno hoy.

En los últimos días, la ola de calor ha causado efectos en el clima de gran parte del territorio nacional. A la par, también se ha desarrollado un frente frío en pleno verano, el cual generará lluvias fuertes en al menos tres entidades.

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¿Dónde habrá afectaciones por ola de calor en México hoy 2 de agosto 2026?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este domingo 2 de agosto 2026 un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas superiores a 45 °C.

Además, prevalecerá la onda de calor en ciertas entidades, aunque se prevé que, a partir de este día, la onda de calor finalice en otros estados.

De acuerdo con el SMN, la ola de calor es un periodo de al menos tres días consecutivos con temperaturas máximas por arriba del percentil 95.

Lista de estados con afectaciones por ola de calor hoy