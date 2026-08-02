Pronóstico del Clima Hoy 2 de Agosto en México: Alertan por Lluvias en 23 Estados

Para este domingo 2 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes que estarán acompañadas de descargas eléctricas en 23 estados por los efectos del monzón mexicano y se recomienda tomar previsiones.

Las precipitaciones serán propiciadas por un sistema frontal cerca de la frontera norte de México, en interacción con un canal de baja presión.

Mientras que circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con el avance de la onda tropical número 23 al sur del país, mantendrán condiciones de inestabilidad atmosférica.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (Sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte) y Durango (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sur), Zacatecas (sur), Jalisco (norte y noroeste), Colima, Guerrero (oeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León (oeste y norte), Tamaulipas (norte), San Luis Potosí (centro y oeste), Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Michoacán (noroeste), Querétaro, Hidalgo, Oaxaca (oeste), Estado de México (noroeste), Puebla (centro y oeste) y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur (centro y sur), Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

¿Dónde habrá calor?

En contraste, prevalecerá onda de calor en estados del norte, especialmente en:

Nuevo León (centro y este)

Tamaulipas (oeste)

Oaxaca (este y sur)

Chiapas (centro y oeste)

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Durango

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste).

De 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y este), Nuevo León (este), Tamaulipas (norte y centro), Oaxaca (sur) y Tabasco (oeste y centro).

De 35 a 40 °C : Coahuila, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México (suroeste).

Valle de México

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas con presencia de bruma.

Durante la tarde, el ambiente será templado a cálido, incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (noroeste), dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 12 a 14 °C y la máxima de 26 a 28 °C.

ASJ