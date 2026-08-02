Pronóstico del tiempo

Pronóstico del Clima Hoy 2 de Agosto en México: Alertan por Lluvias en 23 Estados

Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con el avance de la onda tropical número 23 al sur del país, mantendrán condiciones de inestabilidad atmosférica

LluviasPara el Valle de México, se prevé una mañana con cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas con presencia de bruma. Foto: Cuartoscuro.

Destacado

¡Atención! Lluvias muy fuertes y calor extremo en México. Conoce qué estados serán afectados y toma precauciones ante el clima inestable de este 2 de agosto.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+