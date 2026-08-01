Pronóstico del tiempo

Pronóstico del Clima Hoy Sábado 1 de Agosto en México: Habrá Lluvias y Rachas de Viento

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte de la República Mexicana, con temperaturas máximas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora

Un elemento de Protección Civil de Chiapas retira un árbol caídoUn elemento de Protección Civil de Chiapas retira un árbol caído. Foto: Facebook | pcivilchiapas.chiapas

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Clima extremo en México: lluvias intensas en Guerrero y calor sofocante en el norte. Baja California y Sonora alcanzarán más de 45 °C. Infórmate sobre el pronóstico.

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