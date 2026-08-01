Pronóstico del Clima Hoy Sábado 1 de Agosto en México: Habrá Lluvias y Rachas de Viento

Para este sábado 1 de agosto de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste y norte de México.

Además, las autoridades pronostican lluvias muy fuertes en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nayarit.

Simultáneamente, un frente frío se extenderá cerca de la frontera noreste de México, interaccionará con un canal de baja presión, generando fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos con descargas eléctricas en la región.

Por otra parte, se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, oriente, sur y sureste de territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Guerrero.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte de la República Mexicana, con temperaturas máximas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora.

Además, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (noroeste), Chihuahua (norte), Durango (este y noroeste), Coahuila (noroeste), Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

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Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sureste), Chihuahua (oeste), Sinaloa (sur), Durango (noroeste), Zacatecas (oeste), Nayarit (norte), Jalisco (oeste, centro y este), Colima, Michoacán (norte, centro y este), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guanajuato (norte, centro y sur), Querétaro (oeste, centro y sur), Hidalgo (oeste, centro y sur), Tlaxcala, Estado de México (norte y oeste), Puebla (oeste) y Veracruz (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y centro), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (noroeste y oeste) y Michoacán (suroeste).

De 35 a 40 °C: Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas con presencia de bruma.

Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, cielo de medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (norte y oeste), todas las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima pronosticada en la CDMX para mañana es de 26 a 28 °C y la temperatura mínima pronosticada para el día de mañana es de 13 a 15 °C. Para la ciudad de Toluca, Estado de México, se pronostica temperatura máxima de 22 a 24 °C y mínima de 8 a 10 °C.

Con información de Conagua

ICM