¿Lloverá Mañana en CDMX? Así Estará el Clima el 1 de Agosto 2026

Durante los últimos días, se han registrado lluvias en varios estados del país. Te decimos cómo estará el clima mañana, 1 de agosto de 2026, en la Ciudad de México (CDMX), para que tomes precauciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy habrá cielo medio nublado con bruma por la mañana; ambiente fresco en la mayor parte del Valle de México, y frío en zonas altas, siendo templado a cálido en el suroeste del Estado de México con posibilidad de lluvias aisladas matutinas en el suroeste del Estado de México (Edomex).

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (oeste, centro y oriente), acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura máxima en la CDMX será de 26 a 28 °C y la temperatura mínima será de 13 a 15 °C.

La temperatura máxima en Toluca, Edomex, será de 23 a 25 °C y mínima de 6 a 8 °C.