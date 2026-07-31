¿Lloverá Mañana en CDMX? Así Estará el Clima el 1 de Agosto 2026

Durante los últimos días, se han registrado lluvias en varios estados del país. Te decimos cómo estará el clima mañana, 1 de agosto de 2026, en la Ciudad de México (CDMX), para que tomes precauciones.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy habrá cielo medio nublado con bruma por la mañana; ambiente fresco en la mayor parte del Valle de México, y frío en zonas altas, siendo templado a cálido en el suroeste del Estado de México con posibilidad de lluvias aisladas matutinas en el suroeste del Estado de México (Edomex).
Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (oeste, centro y oriente), acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
La temperatura máxima en la CDMX será de 26 a 28 °C y la temperatura mínima será de 13 a 15 °C.
La temperatura máxima en Toluca, Edomex, será de 23 a 25 °C y mínima de 6 a 8 °C.
¿Lloverá mañana en CDMX?
Durante el primer día de agosto, se prevén lluvias con posible caída de granizo en el occidente y centro de México, debido a una circulación ciclónica en altura sobre el sur, sureste, oriente y centro del territorio nacional, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y canales de baja presión al interior del país, además de la onda tropical núm. 22 que se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Colima.
Mientras que, el monzón mexicano en el noroeste del país, en combinación con divergencia en altura, ocasionará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Además, según el pronóstico extendido del SMN, la CDMX estará por debajo de los 30°C. Así estarán las temperaturas mañana:
Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste).
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y centro), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (noroeste y oeste) y Oaxaca (sur).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes y Guanajuato.
Lluvias en México para el 1 de agosto
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en: Sonora (centro y este).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en: Chihuahua (oeste), Sinaloa (centro), Durango (noroeste), Jalisco (oeste, centro y este), Colima y Michoacán (norte, centro y este).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes en: Nayarit (norte y este), Guanajuato (norte, centro y sur), Querétaro (oeste, centro y sur), Hidalgo (oeste, centro y sur), Tlaxcala, Guerrero (oeste y este), Oaxaca (oeste), Estado de México (norte y oeste), Puebla (oeste), Veracruz (sur) y Chiapas (sur).
Intervalos de chubascos en: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.
Lluvias aisladas en: Baja California, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.