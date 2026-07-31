Internacional

Trump Habla de lo Que Pasa en Ceuta y Dice que EUA Podría Vivir Algo Similar

El presidente Donald Trump aprovechó la crisis en Ceuta para llevar el tema a un terreno político

Un joven regresa a Marruecos, atravesando una valla junto a militares de España, el 31 de julio 2026.Un joven regresa a Marruecos atravesando una valla junto a militares de España, el 31 de julio 2026. Foto: Reuters

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Trump advierte que EUA podría enfrentar una crisis similar a Ceuta

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