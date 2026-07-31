Trump Habla de lo Que Pasa en Ceuta y Dice que EUA Podría Vivir Algo Similar

Donald Trump hizo referencia hoy 31 de julio 2026 a la crisis en Ceuta y aprovechó el tema para llevarlo al terreno político en Estados Unidos al advertir que su país podría vivir una situación similar.

Hasta este viernes, se han confirmado decenas de personas muertas y alrededor de 60 mil que han llegado a Ceuta, por el éxodo en Marruecos.

Autoridades de Europa han encendido alertas, como Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien dijo “Las imágenes que nos llegan desde Ceuta son inaceptables. No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin respetar nuestras normas”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Crisis Migratoria en Ceuta: Miles Cruzan desde Marruecos hacia el Enclave Español en África

Además, llamó a poner fin “de inmediato a las travesías peligrosas. Hay que desmantelar las redes de tráfico ilegal. Y las devoluciones deben ser rápidas, tal y como permiten nuestras normas”.

Por su parte, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, dijo que lo sucedido es “un ataque a la integridad territorial de España y merece nuestra más rotunda y enérgica condena”.

Ceuta es una ciudad española, que se encuentra en el norte de África, y forma parte de la Unión Europea. Para ubicarla en el mapa, en N+ preparamos este contenido para ti.

¿Qué dijo Donald Trump aprovechando lo que pasa en Ceuta?

En una entrevista con Fox News que se difundió este viernes, Donald Trump habló de lo que pasa en Ceuta y dijo que Estados Unidos podría vivir algo similar.

"Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", dijo Trump.

Trump aprovechó lo que pasa en Ceuta para hacer referencia a los cruces migratorios, principalmente en su frontera sur, con México.

Cabe recordar que Donald Trump ha activado una política antiinmigrante desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, como redadas y cancelaciones de procesos para asilo.

Según el Ministerio del Interior español, ya han retornado hacia Marruecos más de 25 mil de las aproximadamente 49 mil personas que cruzaron la frontera.

