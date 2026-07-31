Internacional

Pescadores Ecuatorianos Fueron Atacados y Entregados como Náufragos a Autoridades de El Salvador

Una embarcación de pesca artesanal ecuatoriana con 16 tripulantes fue atacada con drones cerca de las Islas Galápagos, en Ecuador, en marzo pasado. Señalan a fuerzas militares de EUA de retenerlos

Buque pesquero 'Negra Francisca Duarte 2'.Foto: N+

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Dramático relato de pescadores ecuatorianos atacados por drones cerca de Galápagos. Fueron retenidos por EUA y entregados a El Salvador. Buscan justicia y verdad.

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