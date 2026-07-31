Pronóstico del Clima Hoy Viernes 31 de Julio en México: Se Esperan Chubascos y Lluvias

Para este viernes 31 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.
A su vez, habrá chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.
Además, se esperan lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Morelos, Puebla y Oaxaca.
Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.
Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (noroeste), Chihuahua (norte), Durango (este y noroeste), Coahuila (noroeste), Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).
Lluvias en el país
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Morelos, Puebla (oeste y suroeste) y Oaxaca (noroeste).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste, centro y sur), Colima, Michoacán (centro y oeste), Guerrero (este y oeste), Guanajuato (sur y suroeste), Querétaro (oeste), Hidalgo (centro, suroeste y sur), Estado de México (oeste, centro y este), Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz (centro y sur), Chiapas (este y sur), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Tabasco y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes.
Temperaturas máximas
Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste).
De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).
De 35 a 40 °C: Nayarit (norte), Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De 30 a 35 °C: Aguascalientes y Guanajuato.
Clima en el Valle de México
Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas con presencia de bruma.
Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (oeste, centro y oriente), descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura máxima en la CDMX será de 26 a 28 °C y la temperatura mínima será de 14 a 16 °C. Para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 °C y mínima de 8 a 10 °C.