Pronóstico del tiempo

Pronóstico del Clima Hoy Viernes 31 de Julio en México: Se Esperan Chubascos y Lluvias

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.

Elementos de Protección Civil de Chiapas atienden anegaciones en Tuxtla GutiérrezElementos de Protección Civil de Chiapas atienden anegaciones en Tuxtla Gutiérrez. Foto: Facebook | pcivilchiapas.chiapas

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Este viernes, el clima en México trae lluvias fuertes y calor intenso. Baja California y Sonora alcanzarán más de 45 °C. Descubre cómo afectará a tu región y toma precauciones.

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