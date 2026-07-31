Italia y Milan Lloran a Su Capitán: Muere Franco Baresi a los 66 Años

El legendario y elegante defensa de la selección italiana y del AC Milan, Franco Baresi, murió a los 66 años, informó el club donde jugó durante toda su carrera como profesional.

Por su porte y talento, era una de las figuras más reconocibles de la época dorada del futbol italiano en las décadas de 1980 y 1990.

A través de X, el conjunto milanés publicó: "Toda la historia del AC Milan está de luto por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ⁠ADN del club, al igual que su emblemática camiseta con el número 6".

El Eterno Capitán es considerado un icono del Milan, el único equipo en el que jugó durante sus 20 años de carrera, donde consiguió:

6 Scudetti.

4 Supercopas de Italia.

3 Champions League.

3 Supercopas de Europa.

2 Copas Intercontinentales.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Fue capitán del club durante 15 temporadas, antes de su retiro en el año de 1997. De ahí el mote otorgado por los aficionados.

Al término de su carrera como futbolista, el Milan retiró ⁠su camiseta con el número 6, lo que lo convirtió en el primer jugador de la ​historia ​del club ​en ‌recibir ese honor.

Su paso por el combinado nacional, también fue prolífico para Franco Baresi, al jugar con la Nazionale en 81 ocasiones:

Ganó el Mundial de 1982.

Tercer lugar en el Mundial de 1990.

Segundo lugar en el Mundial de 1994.

Tal vez la imagen más recordada de Baresi es con la medalla de subcampeón tras la derrota de Italia ante Brasil en penales, siendo reconfortado por Roberto Baggio, quien también erró desde los 11 pasos.

Roberto Baggio consuela a Franco Baresi tras perder la final del Mundial de 1994 ante Brasil. Foto: Reuters

¿De qué murió Franco Baresi?

Aunque no se dieron detalles de la causa de su muerte, el año pasado, el club ‌en el que Baresi ejercía como vicepresidente ⁠honorario dijo que el exjugador se había sometido a una operación para extirparle un nódulo pulmonar y que un especialista en oncología le había prescrito un tratamiento de recuperación.

En ​febrero, Baresi ​fue uno ‌de ‌los portadores de la antorcha olímpica en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, en la que apareció junto al exdefensa del Inter de ​Milán y de la selección italiana Giuseppe Bergomi, su rival durante muchos años sobre el ‌terreno de juego.

ICM