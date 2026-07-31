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Italia y Milan Lloran a Su Capitán: Muere Franco Baresi a los 66 Años

El legendario número 6 de los Rossoneri jugó toda su carrera con el mismo club y portó durante 12 años la maglia azzurra del combinado nacional

Franco Baresi, el eterno capitán del AC MilanFranco Baresi, el eterno capitán del AC Milan. Foto: Reuters

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Italia y el AC Milan lloran la pérdida de su eterno capitán, Franco Baresi, quien falleció a los 66 años. Conoce su legado imborrable en el futbol y su impacto en la historia del club.

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