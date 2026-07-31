¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Viernes 31 de Julio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy viernes 31 de julio de 2026? Para que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

Este viernes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación vial en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este viernes 31 de julio de 2026, se presentan las siguientes afectaciones:

00:13 horas, en el km 117, dirección a Querétaro, se reportó cierre a la circulación por atención de accidente (choque de costado entre tracto camiones).

Sin embargo, el jueves 30 de julio se reportó lo siguiente:

22:22 horas, en el km 126, dirección a Querétaro, se informó sobre el cierre a la circulación por atención del accidente.

16:26 horas, en la plaza de cobro Palmillas, se registró carga vehicular en dirección Querétaro, sin reporte de incidente.

13:11 horas: se registró un accidente en el km 86, rumbo a Querétaro, por lo que hay reducción de carriles.

11:31 horas: Capufe reportó cierre parcial a la circulación en la Autopista México- Querétaro, con dirección a la CDMX, en la zona ocurrió una volcadura de un tractocamión.

11:17 horas: hay cierre parcial a la circulación en el km 126, rumbo a Querétaro, debido a un accidente automovilístico múltiple.

11:19 horas: hay labores de mantenimiento en el km 43 de la México-Querétaro.

9:00 horas: hay obras y labores de mantenimiento del km 153 al 158, rumbo a CDMX.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM