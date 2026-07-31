Internacional

Hamás Confirma Acuerdo de Desarme; lo Condiciona a Retirada de Israel de Gaza

Este jueves, el presidente Donald Trump dio a conocer que el grupo islamista podría firmar un acuerdo en los próximos días para comenzar a desarmar y desmilitarizar la Franja de Gaza

Miembros de la Brigadas de al-Qassam, el brazo armado de HamásMiembros de la Brigadas de al-Qassam, el brazo armado de Hamás. Foto: Reuters

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Un acuerdo histórico: Hamás y Trump confirman desarme en Gaza, condicionado a la retirada israelí. ¿Podrá este pacto cambiar el futuro de la región? Detalles sobre el rol de mediadores internacionales.

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