Hamás Confirma Acuerdo de Desarme; lo Condiciona a Retirada de Israel de Gaza

El grupo islamista palestino Hamás confirmó este viernes el acuerdo para su desarme y aseguró que incluye "la obligación" de Israel "de retirarse de la Franja de Gaza.

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que la Junta de Paz había alcanzado un acuerdo para el desarme de la agrupación, así como el retiro de Israel del enclave.

El negociador de Hamás, Ghazi Hamad, señaló en declaraciones a medios árabes que el acuerdo incluye "la obligación de la ocupación de retirarse de la Franja de Gaza, abrir los cruces fronterizos y cesar los asesinatos".

Eso quiere decir que "si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos", zanjó el responsable de Hamás.

Agregó que el borrador del pacto ha sido debatido con diversas facciones palestinas y recalcó que el compromiso de la "resistencia con los términos del acuerdo depende del cumplimiento por parte de la ocupación israelí".

Trump anuncia el acuerdo

Donald Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que "el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas" y que, una vez completado el desarme, "las fuerzas israelíes se retirarán".

En ese momento, una Fuerza Internacional de Estabilización comenzará a trabajar junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

Asimismo, señaló que el tema del almacenamiento de armas estará bajo la supervisión del Comité Nacional para la Administración de Gaza y que Israel "no tendrá ninguna participación en él".

El republicano aseguró que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo el control de "un nuevo gobierno palestino" y también agradeció los esfuerzos de mediación de Egipto, Catar y Turquía, así como el trabajo de su equipo negociador para alcanzar el pacto.

En los próximos días, los mediadores seguirán trabajando para afinar los últimos detalles del acuerdo, aunque todo dependerá de que Israel acepte y cumpla la medida.

ICM