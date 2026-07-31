Internacional

¿Dónde Está Ceuta en Mapa y Cuál Es la Distancia Desde Marruecos? Alerta por Cruce de Migrantes

La ciudad española de Ceuta vive una de sus peores crisis migratorias luego de la llegada de miles de personas procedentes de Marruecos, al norte de África

Dónde Está Ceuta Mapa y Distancia Desde Marruecos: Miles de Migrantes Cruzaron FronteraAP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ceuta enfrenta una crisis migratoria sin precedentes: miles de migrantes cruzan desde Marruecos, dejando caos y tragedia. ¿Cómo afecta esta situación a la frontera entre África y Europa?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+