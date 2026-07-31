¿Dónde Está Ceuta en Mapa y Cuál Es la Distancia Desde Marruecos? Alerta por Cruce de Migrantes

Hoy la ciudad autónoma española de Ceuta vive una de sus peores crisis migratorias, luego de que miles de personas cruzaran nadando desde Marruecos, lo que ha dejado hasta el momento 18 personas muertas, según los reportes más recientes.

Hoy, 30 de julio 2026, miles de migrantes cruzaron desde Marruecos a Ceuta en las últimas horas, principalmente por mar, lo que ha provocado que la ciudad se encuentre en alerta en estos momentos, ya que se reporta caos, saqueo de tiendas y quema de vehículos.

Ante la situación, el Gobierno de España desplegó al Ejército para apoyar a la Guardia Civil en la frontera. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un viaje a Ceuta.

¿Dónde está Ceuta en el mapa y cuál es la distancia desde Marruecos?

Aunque Ceuta es una ciudad española, esta se encuentra en el norte de África, y forma parte de la Unión Europea.

Ceuta está rodeada por Marruecos y limita por tierra con este país.

Ceuta cuenta con 84 mil habitantes, y esta noche enfrenta una crisis de más de 40 mil migrantes que han llegado en las últimas horas.

Ceuta junto con Melilla, otra ciudad autónoma española también situada al norte de África, son las únicas fronteras terrestres entre África y la Unión Europea, por lo que es uno de los principales puntos de presión migratoria hacia Europa.

Ceuta comparte frontera de poco más de 6 kilómetros con Marruecos.

Desde el centro de Ceuta hasta la frontera marroquí: son aproximadamente 3 a 5 kilómetros.

Asociación de Militares España

En algunos tramos, la separación es de menos de 100 metros, por lo que muchas personas intentan cruzar nadando.

Por lo que esta cercanía hace que Ceuta se uno de los principales puntos de entrada de migrantes irregulares hacia Europa. Al cruzar la frontera, los migrantes ya están en territorio español.