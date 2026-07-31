Sociedad

¿Se Puede Rentar el Castillo de Chapultepec para una Boda o 15 Años? INAH Responde

La creadora de contenido Estefanía Coppola aseguró que evaluaba el lugar como posible sede de su boda; esto le respondió el INAH

Imagen panorámica del Castillo de Chapultepec. Foto: CuartoscuroImagen panorámica del Castillo de Chapultepec. Foto: Cuartoscuro

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