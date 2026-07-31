¿Se Puede Rentar el Castillo de Chapultepec para una Boda o 15 Años? INAH Responde

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) desmintió que el Castillo de Chapultepec haya rentado sus instalaciones para un evento social, luego de que la creadora de contenido Estefanía Coppola se viralizara al asegurar en redes sociales que cotizaba el recinto como sede de su boda.

La dependencia aclaró que la visita formó parte de un recorrido habitual del museo y que no se permiten eventos sociales como bodas o fiestas dentro del inmueble.

¿Qué dijo el INAH sobre la supuesta renta del castillo?

A través de un comunicado, el INAH precisó que es falso que el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, haya rentado sus instalaciones para alguna actividad de corte social.

Según el organismo, la visita en la que participó Coppola formó parte de la programación habitual del recinto, contó con la asistencia de alrededor de 20 personas y se realizó únicamente por espacios abiertos a la visita pública.

El INAH añadió que este tipo de recorridos forman parte de la oferta cultural del museo y se llevan a cabo con estricto apego a la normatividad vigente, bajo la supervisión de su personal y mediante el pago de los derechos establecidos en la Ley Federal de Derechos.

¿Qué generó la polémica?

Estefanía Coppola, creadora de contenido, publicó videos en TikTok e Instagram en los que mostró un recorrido nocturno por distintas áreas del Castillo de Chapultepec, asegurando que evaluaba el lugar como posible sede de su boda.

En las grabaciones, la influencer y su familia relataron que se les permitió ingresar en automóvil al recinto y recibieron un recorrido guiado por la noche.

La polémica se intensificó después de que Coppola calificara como "barato" un costo de un millón de pesos para realizar ahí su enlace matrimonial, argumentando el valor histórico del inmueble. Sus declaraciones generaron una amplia discusión en redes sociales sobre el acceso a espacios patrimoniales y si realmente es posible celebrar bodas en el lugar.

AMP