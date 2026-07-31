Atotonilco el Alto, Jalisco: Así es el Lugar Donde Capturaron a Ramón ángel Alías el "R1"

Atotonilco el Alto, Jalisco, fue escenario de un enfrentamiento armado que culminó con la detención de Ramón Ángel "N", alias el "R1", señalado por las autoridades como líder de una célula criminal. Los hechos ocurrieron en plena zona centro del municipio, perteneciente a la Región Ciénega de Jalisco.

¿Cómo es el lugar donde fue detenido el 'R1'?

Este municipio es reconocido por su actividad agrícola y su producción de tequila, además de formar parte de una zona del estado caracterizada por sus paisajes agaveros.

La movilización ocurrió sobre la calle Colón, donde ciudadanos reportaron una persecución que terminó casi al cruce con Javier Mina, en la zona centro de la localidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el "R1" viajaba a bordo de un vehículo blanco, el cual terminó impactado. Durante el operativo, una persona que presuntamente lo acompañaba murió abatida por las autoridades.

Tras el enfrentamiento, la zona fue resguardada por aire y tierra, mientras al sitio arribaron elementos del Ejército Mexicano y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizar las diligencias correspondientes.

La detención de Ramón Ángel "N" fue confirmada por las autoridades, mientras que se espera que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

El 'R1' es acusado de ser el autor intelectual del homicidio del exalcalde. de Uruapan

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, señaló que el "R1" es identificado como el principal líder de "Los Rs", una célula criminal vinculada al crimen organizado con operaciones en municipios de Michoacán como Apatzingán, Uruapan y Morelia.

Además, García Harfuch señaló al "R1" como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.