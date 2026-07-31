Seguridad

Atotonilco el Alto, Jalisco: Así es el Lugar Donde Capturaron a Ramón ángel Alías el "R1"

La detención del "R1" ocurrió tras un enfrentamiento armado registrado en la zona centro de Atotonilco el Alto, municipio de la Región Ciénega de Jalisco

AtotonilcoAsí es Atotonilco el Alto, lugar donde detuvieron al 'R1'. Foto: N+

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Así es Atotonilco el Alto, Jalisco, lugar donde fue detenido Ramón ángel Alías el "R1".

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