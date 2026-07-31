México Sub-20 Vence por Goleada a Guatemala: ¿A Quién Enfrentará en Cuartos de Premundial 2026?

La Selección Mexicana Sub-20 se vengó de su similar de Guatemala en el Premundial al vencerla esta noche en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, en la Fase de Grupos del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

Hace cuatro años, el Tricolor no obtuvo su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024, porque perdió frente a Guatemala; la pregunta ahora es: ¿a quién enfrentará en Cuartos de Final?

Hay que recordar que los boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, destinados a la zona de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, se definirán mediante el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026.

México consigue liderato del grupo

El partido México vs Guatemala de hoy 30 de julio de 2026 definió el liderato del Grupo B y su pase a los Cuartos de Final, con el sueño de calificar al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Al sumar nueve puntos con el encuentro de esta noche, luego de las victorias sobre Antigua y Barbuda (3-0) y Costa Rica (2-0), el Tricolor dirigido por Alex Diego avanzó como líder de su sector.

Los guatemaltecos se quedan con tres puntos, luego de su victoria (0-4) sobre Antigua y Barbuda y perder (0-1) sobre la Selección de Costa Rica.

El próximo sábado, Canadá enfrentará a Jamaica y Honduras a Panamá, en el cierre de la fase eliminatoria del campeonato.

¿México a quién enfrentará en los cuartos de final?

La selección rival de México en cuartos de final se sabrá cuando finalicen los tres grupos. Los dos primeros de cada uno y los dos mejores terceros lograrán su pase a la siguiente ronda, luego, la Concacaf ordenará a los ocho clasificados.

De esta forma se enfrentará el primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto.

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final?

Los Cuartos de Final se jugarán el 4 y 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, y la escuadra tricolor estaría a un paso de las semifinales y obtener su boleto al Mundial Sub-20 que se realizará en 2027.

Además, quien sea el campeón logrará clasificarse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, si Estados Unidos se corona el boleto olímpico se dará al subcampeón.

HVI