Futbol

México Sub-20 Vence por Goleada a Guatemala: ¿A Quién Enfrentará en Cuartos de Premundial 2026?

Hace cuatro años, el tricolor no obtuvo su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024, porque perdió frente a Guatemala, la pregunta ahora es a quién enfrentará en Cuartos de Final

México Gana a Guatemala, ¿A Quién Enfrentará en Cuartos de Final de la Sub-20?Luis Carmona y Diego Ramírez de México celebran un gol hoy 30 de julio de 2026, en Campeonato sub-20 de la Concacaf entre México y Guatemala. Foto: EFE

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Hay que recordar que los boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, destinados a la zona de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe se definirán mediante el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026.

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