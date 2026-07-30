¿Dónde Jugará México las Fechas de Septiembre y Octubre 2026? Sedes de los Partidos

La Selección Mexicana ya tiene fechas para los partidos que enfrentará en los meses de septiembre y octubre, en N+ te compartimos cuáles serán las sedes.

Los compromisos marcarán el inicio del nuevo proceso de la Selección Nacional rumbo al Mundial de 2030, con Rafael Márquez debutando como director técnico del combinado mayor.

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Sedes de los partidos de la Selección Mexicana

Estos son los partidos confirmados por la Federación Mexicana de Futbol (FMF):

El 26 de septiembre de 2026, la Selección Mexicana jugará el partido de preparación contra la de Colombia en el M&T Bank Stadium, en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos.

El partido de México vs. Perú será el 29 de septiembre, en el Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey.

México vs. Chile: se enfrentarán el 6 de octubre de 2026, en el Memorial Coliseum, en Los Ángeles, California.

La gira por Estados Unidos representará el primer reto para Rafa Márquez al frente del combinado nacional, luego de asumir el cargo tras la conclusión del ciclo de Javier Aguirre al término del Mundial de 2026.

Los encuentros ante Colombia, Perú y Chile servirán para comenzar la evaluación del plantel y dar forma al proyecto que buscará llegar en las mejores condiciones a la máxima justa del futbol de 2030.

Además de los amistosos, la FMF informó que la Selección Mexicana disputará un partido oficial de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027 en el mes de noviembre de 2026. El encuentro será en territorio mexicano, aunque por el momento no se ha confirmado el rival.

FBPT