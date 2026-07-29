Futbol

Liga MX vs MLS: Messi No Jugará Hoy en el All-Star Game 2026 por Este Motivo

El jugador argentino se perderá el duelo entre Liga MX y MLS en Charlotte tras el Mundial; te contamos cuál es el motivo

Lionel Messi volvió a sacar la magia para darle el triunfo al Inter Miami en la MLS.Lionel Messi durante un partido con el Inter Miami en la MLS. Foto: Reuters

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