Liga MX vs MLS: Messi No Jugará Hoy en el All-Star Game 2026 por Este Motivo

La Major League Soccer (MLS) confirmó la lista definitiva de futbolistas que disputarán el Juego de Estrellas frente a la Liga MX y Lionel Messi no estará presente en el MLS All-Star Game 2026, en N+ te contamos cuál es el motivo.

Aunque el argentino fue elegido nuevamente para integrar el equipo de estrellas de la liga estadounidense, finalmente no viajará a Charlotte, ciudad donde será el encuentro.

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¿Por qué Messi no jugará el MLS All-Star Game 2026?

La MLS explicó que la ausencia del ocho veces ganador del Balón de Oro está relacionada con el periodo de descanso que mantiene tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Messi disputó el torneo con la Selección de Argentina, que llegó hasta la final, por lo que el desgaste físico acumulado llevó a que el futbolista aún no se reincorpore oficialmente a la actividad con el Inter Miami.

Ante este escenario, la liga decidió justificar su ausencia y confirmó que el jugador no recibirá ninguna sanción por no asistir al Juego de Estrellas.

La ausencia de Messi no será la única para el Inter Miami. La MLS también informó que Rodrigo De Paul no participará en el All-Star Game 2026, ya que igualmente se encuentra fuera de la convocatoria para el encuentro.

¿Por qué esta vez no será sancionado?

La decisión contrasta con lo ocurrido en la edición anterior del Juego de Estrellas, cuando Messi y Jordi Alba optaron por no participar debido al desgaste acumulado durante la temporada.

En aquella ocasión, la MLS consideró que no existía una causa justificada para su ausencia y ambos futbolistas recibieron un partido de suspensión, una medida que generó críticas por parte del propietario del Inter Miami, Jorge Mas.

Para 2026, la situación es distinta, ya que la liga reconoció que la participación de Messi en el Mundial y el periodo de recuperación posterior constituyen una justificación válida para quedar exento del compromiso.

FBPT