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Se Cumplen 7 Días de la Desaparición del Pescador Erasto Crisanto Valdéz en Uxpanapa

Autoridades de SEMAR y la coordinación regional de Protección Civil han reforzado la búsqueda del pescador desaparecido en un cenote entre los límites de Veracruz y Oaxaca.

Refuerzan tareas de búsqueda del pescador desaparecido en UxpanapaRefuerzan tareas de búsqueda del pescador desaparecido en Uxpanapa. Foto: Gobierno Municipal de Uxpanapa 2026-2027

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Continúa la búsqueda de Erasto Crisanto Valdéz, desaparecido hace 7 días en Uxpanapa. SEMAR y la Fiscalía de Oaxaca piden apoyo ciudadano. Su arpón fue hallado, pero él sigue sin aparecer.

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