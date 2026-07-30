Se Cumplen 7 Días de la Desaparición del Pescador Erasto Crisanto Valdéz en Uxpanapa

Se han cumplido siete días de la desaparición del pescador Erasto Crisanto Valdéz, en un cenote entre los límites de Veracruz y Oaxaca. Su búsqueda ha sido reforzada con la llegada de un grupo especializado de la Secretaría de Marina (SEMAR), integrado por 10 elementos, entre ellos buzos de rescate que ingresarán al cenote donde fue visto por última vez.

El personal naval se sumará a las acciones de búsqueda subacuática en el cuerpo de agua ubicado en la comunidad de San Francisco de la Paz, perteneciente al municipio de Santa María Chimalapa, Oaxaca.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Buscan a pescador tras naufragio de lancha en Veracruz

Es de mencionar que la personas desaparecida fue identificada con el nombre de Erasto Crisanto, su no localización fue reportada desde el pasado 23 de julio cuando acudió a pescar a un cenote, lugar donde se reportó su último avistamiento.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas emitió una ficha de búsqueda para solicitar el apoyo de la ciudadanía en su localización. También se dio a conocer por las autoridades que en las últimas horas fue localizado el arpón con el que salió a pescar.

Rescatan a menor de ahogarse en playa de Boca del Río

El pasado lunes 27 de julio un menor de edad fue rescatado de ahogarse en playa la bamba, bulevar de Boca del Río, afortunadamente un guardavidas se encontraba en la zona, y aunque se ya estaba fuera de su horario de turno, se encargó del rescate.

Se informó que el menor y otro afectado son de la ciudad de Veracruz, y fueron puestos a salvo con sus familias. Manuel Alberto “Orca” quien es guardavidas así narró lo sucedido.

“Como no hicieron caso a las indicaciones de que no se pegaran a los lados, que son zonas de corriente de retorno, pues cayeron a las famosas pozas y los jalo hacia mar adentro”.